Май в Украине начнется с заморозков, но не везде: синоптики дали прогноз на пятницу

Прохладная погода в Украине сохранится и в пятницу, 1 мая. В первый день нового месяца ожидаются заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов в большинстве областей, кроме юга. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, на территории АР Крым заморозки тоже будут наблюдаться, но только на поверхности почвы.

Об этом предупредил Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики объявили I (желтый) уровень опасности в южной части страны и II (оранжевый) уровень опасности в остальных регионах.

Какой будет погода в первый день мая

Синоптическую ситуацию будет формировать гребень высокого атмосферного давления. От антициклона с центром над Германией местами на Левобережье и в Крыму днем еще поройдут слабые дожди.

"Над нами все еще сохраняется холодная воздушная масса,и благодаря ночным прояснениям приземный слой воздуха будет интенсивно охлаждаться", – объяснили в УкрГМЦ причину заморозков.

Дневные максимумы будут находиться в прохладном диапазоне как для этой поры: от +8 до +13 градусов.

На Киевщине и в городе Киев ожидается переменная облачность и северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Осадков в этом регионе в пятницу не будет.

В Киевской области ночью заморозки от 0 до -3; днем воздух прогреется до +8..+13 тепла.

В Киеве ночью +1..+3, но на поверхности почвы заморозки от 0 до -2. Днем в столице 1 мая будет +10..+12 градусов.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Ориентировочно до 4 мая будет продолжаться постепенное развитие и формирование максимумов половодья на Десне ниже села Разлеты с суточной интенсивностью повышения уровней воды до 1-2 см; с уменьшением затопления поймы Десны возле Новгород-Северского и удержанием нарушения транспортного сообщения в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области. Там объявлен І (желтый) уровень опасности.

– 1 мая еще будет оставаться прохладным с локальными дождями, но потом в Украине ожидается постепенный переход от холодной погоды к настоящему весеннему теплу. Синоптик Наталья Диденко заявила, что погода поменяется ориентировочно с 5 мая.

– В течение последних недель погода в нашей стране была довольно необычной. Среднесуточная температура оставалась ниже климатической нормы.

