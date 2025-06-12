Магнитная буря накроет Землю с новой силой после короткой 'паузы': названа опасная дата

До конца недели Землю ожидает несколько сильных магнитных бурь, которые могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Значительная солнечная активность ожидается в четверг, 12 июня, а также в субботу, 14 июня.

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Об этом говорится в прогнозе ресурса Meteoagent. Ожидается, что 12 июня природное явление достигнет К-индекса 5,3, а 14 июня – 5,7.

Эти показатели имеют красный уровень, это означает, что магнитная буря будет сильной. Как известно, геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – то это сильная магнитная буря.

Отметим, что эксперты отмечают, что прогнозы магнитных бурь могут меняться, потому что исследователи солнечной активности обновляют данные каждые три часа. Специалисты рекомендуют метеозависимым людям следить за изменениями, чтобы заблаговременно подготовиться к возможным вспышкам на солнце.

Как известно, сильные магнитные бури могут повлиять на самочувствие человека, в эти дни стоит больше отдыхать и находиться на свежем воздухе, не напрягаться и не нервничать.

Как защитить свое здоровье во время магнитной бури

– важно в эти дни полноценно высыпаться, соблюдать режим дня;

– обратить внимание на питание: отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя и кофе; есть больше фруктов и овощей, пить больше воды или чаи на основе трав;

– гулять на свежем воздухе, но избегать жары;

– небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости;

– лучше избегать конфликтов, стрессовых ситуаций;

– людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства;

– утром поможет взбодриться контрастный душ, а вечером расслабиться - ванна.

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