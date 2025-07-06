Магнитная буря идет на спад: что нужно знать метеозависимым людям

В воскресенье, 6 июля, на Земле будет затишье после магнитной бури, которая накрыла нашу планету несколькими днями ранее. Однако некоторые люди могут ощущать влияние Солнца и в этот период.

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Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и ресурса Meteoagent.

Стоит заметить, что этот прогноз еще может измениться в зависимости от того, что будет происходить на Солнце. Именно поэтому исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем. Фактически, магнитные бури – это следствие защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.

Геомагнитные бури классифицируют по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее влияние на людей.

В воскресенье, 6 июля, К-индекс составит 2,7, а в понедельник возрастет до 3. Оба показателя свидетельствуют о низком уровне солнечной активности.

Влияние на метеозависимых людей

Упомянутые выше показатели считаются нормальным фоном, который не влияет на большинство населения Земли. Однако у чувствительных людей (метеозависимых, с сердечно-сосудистыми или психоневрологическими заболеваниями) возможны легкие реакции, особенно при переходе от очень спокойного состояния (K-индекс 0–1) к более высокому.

Они могут испытывать головную боль, усталость, раздражительность и проблемы со сном.

Помочь может соблюдение режима дня, употребление достаточного количества воды, ограничение количества кофе, алкоголя и сахара, употребление продуктов, богатых магнием и Омега-3. Для успокоения нервной системы советуют дыхательные упражнения, медитацию, теплую ванну или контрастный душ, а также не перегружать себя информацией.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время на Земле наблюдается повышенная геомагнитная активность, вызванная мощными вспышками на поверхности Солнца. Они спровоцировали магнитные бури, которые накрыли планету в начале июля.

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