'Людьми руководила злоба и желание помочь': волонтер Алена Никитина доверила свою историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Злобой и желанием помочь руководствовались сотни киевлян, которые 2 января 2024 года пришли к разрушенному российской ракетой жилому дому. Организовались люди благодаря сообществу, которое много лет ведет вместе с мужем Алена Никитина. Ее история вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. О событиях тех дней и семейной волонтерской работе Алена рассказала Алексею Суханову, актеру, ведущему и амбасадору Музея.

Алена выехала на место трагедии в Соломенском районе столицы сразу, как раздался отбой воздушной опасности.

"Высокий и длинный дом — 9 этажей, 9 подъездов… Середина дома пылает, спасатели пытаются потушить пламя. Промелькнула мысль, справимся ли. Но я уже убеждалась не раз: помочь можно всегда, когда есть порядок, дисциплина и конкретные действия. Трудно сохранять покой, но именно твое спокойствие заразительно для других", — говорит Алена.

По ее словам, люди приходили на место с горящими глазами и одним вопросом – "что делать?". Благодаря рядовым киевлянам и правильному распределению их сил территорию удалось быстро расчистить.

"Обломки завалили теплотрассу. Коммунальщики не понимали, как в этом месте подцепить их ковшами. Тогда все — миниатюрные девушки, бабушки, коренастые мужчины — стали в цепь… Самые маленькие залезли внутрь и по кирпичу руками разбирали этот завал. Каждым руководила злоба и желание помочь… Уже вечером коммунальные службы начали сваривать трубы", — вспоминает Алена.

После пережитого и увиденного люди делают выводы. К примеру, покупают свистки, ведь прилет российской ракеты – это рулетка. А еще радуются историям спасения — людей и семейных реликвий. Алена рассказывает о некоторых из впечатляющих моментов по ссылке.

История Алены вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй.

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