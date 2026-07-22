Люди со святой душой, через которых говорит Бог, родились в эти три даты: среди них 7 и 11

Все стремятся быть добрыми, но астрологи выделяют три даты рождения людей, которые обладают душой святого. Люди, родившиеся в эти дни даты, часто чувствуют себя слишком хорошо, чтобы быть правдой. Их святая чистота проистекает из нумерологических и астрологических энергий, связанных с их датой рождения. Подобно святым, эти четыре даты рождения известны своим безграничным состраданием, преданностью и стремлением к служению. Они твердо убеждены в необходимости творить добро в этом мире.

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Астрологи утверждают, что ни один человек, существо или ситуация не могут остановить людей, родившихся в эти дни. И это даты – 7-е, 9-е, 11-е.

Родился 7-го числа: рассудительный и мудрый

Святые, склонные к самоанализу, рождаются 7-го числа . Эта дата рождения означает воплощение мудрой и глубокой энергии числа 7. Нумерологи считают, что люди, родившиеся 7-го числа, духовно более восприимчивы, чем большинство, потому что они проводят больше времени в одиночестве. Святые известны своей редкой связью с духом, которая возникает благодаря размышлениям. Рожденные 7-го числа не боятся углубляться в себя, чтобы не только услышать свой внутренний голос, но и прислушаться к тому, что говорит дух или Бог. Размышления даруют им бесконечную мудрость, превосходящую их физический возраст. Люди знают, что могут обратиться к людям, родившимся в этот день, за мудрыми и сострадательными советами и наставлениями. Только те, у кого души святых, обладают такой глубокой духовной силой.

Родился 9-го числа: истинный гуманист

Святые очень глубоко заботятся о менее удачливых. Они настоящие гуманисты, как и те, кто родился 9-го числа . Согласно нумерологии , эта дата рождения соответствует бескорыстию и состраданию, присущим числу 9. Нумерологи считают, что 9 представляет собой высшее сознание, поэтому люди, родившиеся 9-го числа, обладают невероятной проницательностью. Они не осуждают и не критикуют других, потому что знают, что всегда есть нечто большее, чем то, что видно на первый взгляд. Высшее сознание побуждает их творить добро. Учитывая, что ориентированный на действия Марс также управляет этой датой рождения, нет ничего, чего бы эти люди не сделали, чтобы помочь другому. Они всегда идут до конца, будь то отдача последней рубашки или посвящение жизни служению другим.

Родилась 11-го числа: смелая и сострадательная душа

Воплотить душу святого непросто, но люди, родившиеся 11-го числа, справляются с этим легко. Их дата рождения соответствует смелой единице и чувствительной двойке, поэтому они глубоко восприимчивы к мыслям и чувствам окружающих. В отличие от тех, кто не знает, что делать, люди, родившиеся 11-го числа, немедленно приступают к действиям, как только чувствуют, что что-то не так. Их сострадание интуитивно. Люди, родившиеся в этот день, не боятся что-либо сделать, если это означает принести утешение и счастье другому человеку. Неважно, любимый это человек или незнакомец; если другому человеку больно, больно и ему. Это глубоко внимательные люди, которые хотят облегчить чужие страдания.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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