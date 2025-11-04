Люди, рожденные в эти три даты, лучше всего защищены от сглаза

Сглаз – это когда кто-то испытывает гнев, зависть или разочарование из-за успехов, благословения или победы другого человека. Это часто происходит подсознательно.

Многие культуры и традиции верят в защиту от этой негативной энергии с помощью амулетов от сглаза, известных как назары. Считается, что эти амулеты обеспечивают божественную защиту от таких психических атак. По словам экспертов-нумерологов, мистиков и астрологов, существуют три даты рождения, которые, скорее всего, будут божественно защищены от сглаза из-за их ауры, энергии или космических влияний, пишет OBOZ.UA.

18

На людей, рожденных 18-го числа, влияет Марс, планета-воин, ассоциирующаяся с самосохранением. Вы надежно защищены, поскольку ваша аура функционирует как духовный брандмауэр от зависти, обмана и негативных намерений. Ваши психические границы без труда защищают вас. Когда кто-то проецирует на вас враждебную волю, ваше энергетическое поле инстинктивно отталкивает вас, перенаправляет эту негативную энергию и рассеивает любую фиксацию.

26

Люди, рожденные 26-го числа любого месяца, обладают сильным чувством зрелой дисциплины. Под властью Сатурна, планеты, ассоциирующейся с ограничениями и целостностью, ваша энергия создает защитный барьер, который предотвращает влияние внешних воздействий, если вы этого не позволите. Ежедневно вы бессознательно рассеиваете негативную энергию вокруг себя, защищаете себя от вреда и перенаправляете любую негативную карму обратно к ее источнику. Благодаря вашему авторитетному присутствию, структурированному мышлению и прямолинейному отношению тем, кто желает вам вреда, трудно глубоко повлиять на вас. Вы сосредоточены, решительны и преданы достижению своих целей, независимо от мнения других. Это действует как естественный щит.

30

Эта дата рождения излучает яркую энергию. Она управляется Юпитером, планетой удачи, расширения и философии, поэтому легко позавидовать жизнерадостному духу и щедрому характеру таких людей. Кажется, что удача сопровождает их. Однако их креативность, таланты и положительные вибрации являются преднамеренными, даже если иногда они выглядят беззаботными, легкомысленными или детскими. Их аура усиливает то, что является добрым, чистым и возвышенным, затрудняя реальное влияние тьмы, негативной энергии или злых намерений. Они переполняют тех, кто имеет злую волю, своими магнетическими благословениями, естественным образом защищая их от вреда чаще всего.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

