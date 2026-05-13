Люди, рожденные в эти месяцы, хотят сделать всех счастливыми: настоящие альтруисты

Люди, рожденные в эти четыре месяца, считаются настоящими альтруистами, они прекрасно ладят с другими и живут ради потребностей близких.

Порой это создает проблемы для них же самих, ведь они не умеют ставить собственные потребности выше всего, от чего и страдают, пишет OBOZ.UA.

Июнь

Люди, рожденные в июне, – это сочетание разговорчивых Близнецов и чувствительного Рака, что делает их очень отзывчивыми к людям из всех слоев общества. Июньские дети известны своей открытостью. Люди всегда будут тяготеть к ним, когда им нужно плечо, чтобы поплакать. Эти люди всегда найдут время, чтобы быть рядом с тем, кто в этом нуждается. Готовность июньских именинников выслушать истории, беды и тревоги других заслуживает похвалы.

Июль

Люди, рожденные в июле, без колебаний отдадут все, что угодно. Июльские дети известны своей добротой, благодаря потрясающему сочетанию заботливого Рака и щедрого Льва. Они не колеблются одолжить свои личные вещи, время, энергию и многое другое любому, кто в этом нуждается. Рожденные в июле глубоко любят других, поскольку считают своих друзей, единомышленников и даже незнакомцев членами семьи. К сожалению, это может привести к манипуляциям и пользованию ими.

Август

Те, кто родился в августе, чрезвычайно гордятся своей полезностью. Благодаря щедрому духу Льва и трудолюбивому характеру Девы, рожденные в августе твердо верят в свою производительность. Один из многих способов достичь этого – угождать людям. Рожденные в августе не обязательно стремятся угодить людям, но они находят удовольствие и радость в помощи. Всем известно, что ребенок, рожденный в августе, появится и приложит все усилия, чтобы как можно лучше выполнить свою работу.

Сентябрь

Их вдумчивый менталитет Девы поощряет ставить потребности других на первое место, но это не обязательно происходит от альтруизма. Сентябрь также воплощает миротворческую энергию Весов. Последнее, с чем хочет иметь дело сентябрьский именинник, это подвести кого-то или, что еще хуже, создать драму. К счастью, люди этого месяца рождения в конце концов поймут, что наличие границ не повредит их популярности и отношениям.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

