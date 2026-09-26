Любопытный медведь попал в фотоловушку на границе с Румынией: кадры тронули пользователей сети. Видео

Любопытный медведь попал в объектив фотоловушки пограничников на границе Украины с Румынией. Животное заинтересовалось камерой и стало героем забавных снимков.

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Об этом в Telegram сообщила Государственная пограничная служба Украины. В ведомстве отметили, что дикие животные нередко попадают в объективы их камер.

Медведь попал в кадр

На обнародованных кадрах видно, как медведь подошел к фотоловушке и попал в поле зрения камеры.

В Государственной пограничной службе Украины призвали соблюдать правила пограничного режима и не находиться в приграничных районах без соответствующих разрешений.

Медведи и другие дикие животные не впервые попадают в кадр у границы

В апреле 2026 года во время патрулирования украинско-румынской границы пограничники с помощью дрона заметили медведя в берлоге. Животное сначала отреагировало на жужжание беспилотника и подняло голову, однако уже через несколько секунд потеряло к нему интерес.

На опубликованных кадрах видно, как бурый медведь лежит на прошлогодней листве и зевает, а затем снова устраивается поудобнее. В ГСЧС с юмором отметили, что медведя ненадолго отвлекли от его "весенней сиесты"

Во Львовской области пограничники с помощью фотоловушек зафиксировали бурого медведя, волков, лисиц и косуль. Животные попали в объективы камер, установленных в пограничной зоне, где они могут передвигаться без значительного вмешательства людей. Пограничники призвали граждан не посещать приграничную полосу вне разрешенных маршрутов.

Как писал OBOZ.UA, в мае 2026 года житель Киева пытался незаконно пересечь украинско-румынскую границу через горную местность, однако ночью наткнулся на медведицу. Мужчина залез на дерево и вызвал помощь, после чего его сняли пограничники Мукачевского отряда и доставили в подразделение.

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