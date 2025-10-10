Любил рисовать и строил города из лего: учительница рассказала о 7-летнем Макаре Дороше, которого Россия убила в Запорожье

В Запорожье 10 октября во время российского обстрела погиб 7-летний мальчик Макар Дорош. Его отец, защитник Мариуполя, который три года провел в российском плену, получил тяжелые травмы, за его жизнь борются врачи.

Был как маленький ежик

В Запорожской гимназии №86, где чуть более месяца проучился в первом классе 7-летний Макар Дорош, не могут прийти в себя от трагической новости. Его первая учительница Елена Стыртач-Кукина рассказывает, что Макар был очень смышленым и творческим ребенком.

"Он пришел в первый класс и был очень застенчивым, боялся всех, такой ежик. Но за месяц учебы он сильно изменился. У него еще были проблемы с речью, но за это время он стал складывать слова в предложения, четко выговаривать. Он вообще запомнился своей непосредственностью", – говорит OBOZ.UA первая учительница.

По словам Елены Евгеньевны, маленький Макар очень торопился познать мир, все, что его окружало. Он торопился жить и брать от жизни как можно больше.

Он любил рисовать, петь, делать аппликации, интересовался математикой. Вместе с мальчиками после уроков с увлечением складывал из лего новые современные города и производства. Ему нравился предмет "Я исследую мир", который учит детей осмысленно и безопасно познавать окружающую среду.

"За один месяц он влился в коллектив и, как маленькая губочка, впитывал в себя все новое", – подчеркивает учительница.

Светлана пыталась спасти своих детей

Во время удара российского дрона частный дом семьи Дорошей обрушился и загорелся. Как рассказала мама мальчика Светлана, она пыталась откопать свою младшую дочь, ей помогала старшая.

Когда женщина побежала в комнату Макара, там уже бушевал пожар. В это же время она слышала крики мужа, которому сильно придавило обе ноги. Скорая успела доставить Макара в больницу, но, к сожалению, врачи ничего не смогли сделать.

Отцу Макара, Григорию Дорошу, врачи сразу же начали делать операцию, его ноги сильно пострадали.

Глава семьи только 19 марта этого года вернулся из вражеского плена, в котором пробыл долгих три года. Он попал в неволю под Мариуполем еще в мае 2022 года.

В школе говорят, что отец Макара к ним не приходил, поскольку после пережитого ему еще было сложно общаться, он только привыкал к мирной жизни.

"Мы даже 1 октября на День защитника не стали приглашать его, отложили до следующего года", – говорит учительница.

Макар жил в 81-м микрорайоне и на учебу приезжал сам на школьном автобусе. Мама часто приходила в школу, интересовалась делами сына. У Макара еще остались две сестрички – младшая и старшая.

Если кто-то хочет помочь семье, потерявшей ребенка, есть возможность перечислить деньги на карточку мамы: 5167 8032 7081 7906, Светлана Дорош.