Львы, готовьтесь к большим переменам, а Близнецы – двигайтесь вперед: гороскоп на 2 сентября для всех знаков зодиака

Сегодня Луна будет в Тельце. Это побудит нас к действиям и заботе о собственных делах, особенно финансовых. Все должно получиться, но лучше избегать споров с упрямыми людьми, так как мы потратим время на бесплодные дискуссии. После работы займитесь тем, что доставляет удовольствие.

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Астрологи утверждают, что сегодня луна в Тельце благоприятствует хорошим отношениям с окружающими, искусству, развлечениям и удачным покупкам. Если возникнут проблемы, давайте поищем более практичные решения. Сегодняшнее расположение планет поможет нам изменить то, что неудобно и устарело, пишет Vogue.

Овен

Квадрат Марса к Марсу придаст вам много энергии и вызовет желание приступить к работе. Все будет хорошо, просто не торопитесь. Вы можете многому научиться, предсказывая действия других. Это также хороший день для решения вопроса, требующего поддержки высокопоставленного лица. Однако будьте осторожны со своими обещаниями вечером. Кто-то может потребовать от вас слишком многого.

Телец

Впереди у вас важный день. Луна в соединении покажет вам, за что стоит бороться. Она благоприятствует изучению новых областей знаний, началу проектов и планированию. Вы будете наблюдательны, бунтарски настроены и непреклонны в любой ситуации. Вы удивите всех своим прямым и смелым поведением, но это пойдет вам на пользу. Действуйте, потому что удача на вашей стороне.

Близнецы

Возможно, вы чувствуете себя перегруженным и спешащим, но день пролетит незаметно. Постарайтесь найти помощь в решении сложных задач, и вы сразу почувствуете себя лучше. Как только вы справитесь с хаосом, сделайте перерыв на кофе и запланируйте какие-нибудь развлечения. Однако не обсуждайте свои потребности, так как кто-то может вас неправильно понять или даже раскритиковать. Вечером посвятите себя духовным вопросам. Прочитайте что-нибудь важное для вашего развития, и вы вернете себе хорошее настроение.

Рак

Вы будете наблюдательны и легко сможете связать разрозненные факты воедино. Секстиль Луны поможет вам раскрыть секреты и даже приведет в интересные места. На работе вы сможете разобраться с накопившимися делами, что откроет двери для более интересных занятий. Будьте вежливы с оппонентами, но также демонстрируйте большую уверенность в себе, и вы укрепите свой авторитет. Во второй половине дня найдите время для развлечений, хобби или интересной лекции.

Лев

Вас будут просить о помощи или совете. Не отказывайте другим в поддержке, и вы почувствуете, что вас ценят и в вас нуждаются. Однако будьте особенно осторожны на работе, так как вы можете забыть о важных обязательствах или документах. Квадрат Луны советует вам лично контролировать все, и это пойдет вам на пользу. Вечером уделите время отдыху и упорядочиванию эмоций. Помедитируйте или почитайте вдохновляющую книгу.

Дева

Возможно, вы будете заняты больше обычного и у вас не будет много времени на размышления. Меркурий находится в вашем знаке, указывая на то, что нужно быстро решить, и на то, что может принести вам пользу. Сохраняйте оптимизм, поскольку недоразумения разрешатся в вашу пользу. Выделите немного времени на кофе и короткий отдых. Луна в секстиле поможет всему встать на свои места, и вскоре придут хорошие новости.

Весы

Приведите свои дела в порядок, особенно счета. Спланируйте, как инвестировать средства или купить что-то действительно необходимое по более выгодной цене. Соединение Венеры с планетой покажет вам, что не следует позволять себя обманывать или вводить в заблуждение. Если кто-то неожиданно предложит вам невыгодную цену, действуйте быстро и защитите свои интересы. Учитесь на прошлых ошибках, и вы избежите финансовых проблем.

Скорпион

Луна, находящаяся в оппозиции к вашему знаку, предвещает насыщенный, но успешный день. В деловых вопросах стоит быть внимательным, даже упрямым. Кто-то похвалит вас или поручит вам важное задание. Также позаботьтесь о своих финансах и посмотрите, сможете ли вы получить дополнительные выгоды. После обеда хорошее время для развлечений. Сходите в кино или на прогулку с кем-нибудь, и вы приятно проведете время.

Стрелец

Воспользуйтесь открывающимися возможностями и ищите новое вдохновение. Вы привлечете сочувствие, и люди будут проявлять к вам доброту. Секстиль Венеры к вашему знаку предвещает успешный день. Вы легко узнаете что-то совершенно новое или пойдете против течения. Вы поразмышляете над недавними событиями и избавитесь от некоторых сомнений. Вы почувствуете себя готовыми к действию. Если вам не хватает идей для развития, вы займетесь новым хобби.

Козерог

Луна в тригоне принесет вам хорошие идеи. Действуйте быстро, ведь вас ждут счастливые совпадения. Загадочное дело будет раскрыто, или потерянная вещь будет найдена. Не бойтесь представлять свои идеи, ведь у вас есть шанс получить признание и даже дополнительные деньги. Вас ждет успех в любви, особенно если вы ищете новые отношения. Однако лучше не возвращаться к отношениям, полным проблем.

Водолей

Квадрат Луны к вашему знаку сделает вас менее терпеливым к людям. Даже самые незначительные мелочи могут вывести вас из равновесия и спровоцировать критику. Сосредоточьтесь на своих делах, и все сложится хорошо. Принимайте собственные решения относительно покупок или инвестиций. Тригон Венеры обеспечит вам от них выгоду.

Рыбы

Вас ждет приятный день, поэтому сохраняйте оптимизм. Хорошие новости обязательно придут, но из-за оппозиции Меркурия сплетни и шутки могут отвлечь вас. Во второй половине дня уделите время своему здоровью и красоте. Сходите по магазинам, и вы, возможно, найдете что-нибудь особенное. Однако будьте осторожны с совместными инвестициями. Подсчитав деньги, вы можете решить, что условия более выгодны для другой стороны.

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