Львов ждет успех в переговорах и творческой деятельности, а Близнецы смогут решить финансовые вопросы: гороскоп на 2 июля для всех знаков зодиака

2 июля Луна в Водолее создаст приятную атмосферу в течение всего дня. Астрологи советуют в этот день встречаться с людьми и обсуждать общие вопросы, так как это повысит вероятность достижения согласия. Также можно смело спрашивать мнения других, искать совета и собирать интересную информацию. Различные мероприятия и встречи пройдут успешно.

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Астрологи утверждают, что в этот день Марс и Уран в Близнецах также благоприятствуют быстрым решениям, развлечениям и спорту, пишет Vogue.

Овен

Секстиль Луны будет мотивировать вас к действию, принося новое вдохновение и возможности. Ваши идеи будут оценены по достоинству, и кто-то важный начнет ценить вас больше. День также благоприятен для быстрых покупок и путешествий. Во второй половине дня у вас появится время для развлечений. Вы найдете помощника для выполнения утомительных дел, и почувствуете, что вам не нужно беспокоиться обо всем в одиночку. Кто-то исполнит вашу мечту на свидании — если вы проявите терпение.

Телец

День пролетит быстро. Вам не о чем будет наверстывать, так как рискованные идеи не оправдают затраченных усилий. Вместо того чтобы заставлять себя начинать что-то новое, сначала закончите старые дела. Во второй половине дня найдите время для творчества или хобби. Встреча с друзьями или занятия любимым делом окажутся лучшим способом провести остаток дня. Квадрат Луны способствует расслаблению, но только в хорошей компании – некоторые друзья сегодня могут действовать вам на нервы.

Близнецы

Подумайте о том, чего бы вы хотели достичь, и тригон Луны к вашему знаку поможет вам в этом. Вы будете полны оптимизма. Планируйте важные задачи и ищите новые возможности, особенно финансовые. Однако будьте осторожны в любви. Если ваш партнер начинает вам доверять, не спешите начинать разговор. Вашему любимому человеку может потребоваться больше нежности и эмоциональной близости — не избегайте этого.

Рак

Расскажите о своих успехах, попросите повышения зарплаты или других привилегий. Некоторые могут вам завидовать, но они вам не навредят. Оставайтесь оптимистом и чаще улыбайтесь – это облегчит вам достижение успеха. Вечером вы найдете время для отдыха и размышлений. Вы можете принять важные решения относительно своего питания или образа жизни. Меркурий в соединении также благоприятствует медитации и йоге.

Лев

Это стоит усилий, поскольку финансовая удача вам улыбнется. Однако будьте независимы и не ввязывайтесь в чужие проблемы. Если вы останетесь верны себе, вы избежите проблем и сомнений. После работы подумайте о удовольствиях, вкусной еде и комфорте. Вы заслуживаете награды за все свои трудности. Как только вы восстановите равновесие, вы с удовольствием пообщаетесь с друзьями

Дева

Не берите на себя слишком много и старайтесь не забыть важные сроки или сообщения. Сосредоточьтесь, и вы избежите ненужных дискуссий. Вечером вам захочется побыть в одиночестве, помедитировать, помечтать или просто расслабиться. Почитайте книгу или посмотрите сериал – вы восстановите силы. Меркурий в секстиле принесет хорошие идеи, но вам нужно немного сбавить темп

Весы

Вы будете общительны и очень любопытны, и скучные задачи вам не по душе. Это может привести к небольшим задержкам, но вы не будете из-за них переживать. Если у вас нет времени на работу, ищите полезных помощников. Квадрат Меркурия благоприятствует консультациям и переговорам, но не стоит слепо доверять каждому новому предложению. Выбирайте то, что действительно принесет вам выгоду. Послеобеденное время благоприятно для отдыха и развлечений, и вас ждет успех в любви.

Скорпион

Квадрат Луны к вашему знаку сделает вас немного рассеянным. Обращайте внимание на детали и тщательно проверяйте свои счета. Если вы будете держать всё под контролем, то избежите проблем. Также не ввязывайтесь в социальные интриги. Ваша интуиция подскажет вам, с кем стоит общаться, но не беспокойтесь обо всём, что услышите сегодня. Ваше настроение улучшится сегодня днем, и дружелюбный человек принесет хорошие новости.

Стрелец

Вы будете общительны и очень любопытны, и рутинные задачи сегодня вас не привлекут. Из-за этого вы можете немного отстать, но не будете беспокоиться. Если у вас нет времени на работу, обратитесь за помощью к полезным помощникам. Секстиль Луны благоприятствует консультациям и переговорам, но не стоит слепо доверять каждому новому предложению. Если вы внимательно подумаете, то найдете еще более интересные возможности.

Козерог

Стоит обратиться за поддержкой, даже если обычно вы прекрасно справляетесь сами. Солнце в оппозиции сделает отношения особенно важными сегодня. Меркурий в оппозиции благоприятствует хорошим идеям для профессионального сотрудничества. Однако не спорьте из-за пустяков, даже если вы правы. Некоторые вещи лучше оставить в покое — тогда все встанет на свои места. В любви вас ждет успех. Ваш острый ум очарует застенчивого человека, так что соберитесь с духом.

Водолей

Пока другие размышляют, вы быстро перейдете к действиям. Вы будете сосредоточены и решительны, а соединение Луны поможет вам сосредоточиться на самых важных вещах и эффективно выполнить сложную задачу. Хотя сегодня вы будете немного уставать, вы посчитаете день успешным. Вечером настанет время для награды. Свидание или встреча с друзьями будут отличной идеей.

Рыбы

Вы будете открыты новым идеям. Вы будете общаться с друзьями, узнавать их мнение и искать ценные советы. На работе вас вдохновит разговор с более опытным человеком. Меркурий в тригоне очень благоприятен для обучения и получения новой информации. Во второй половине дня стоит позвонить друзьям — у них могут быть интересные предложения по поводу мероприятий или отпусков.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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