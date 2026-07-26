Лужи, уничтоженные растения и нарушенный ландшафт: экологи показали настоящую катастрофу на полонине Руна. Видео

Экологи показали , как сейчас выглядит полонина Руна в Закарпатье, где продолжается подготовка к строительству ветровой электростанции. По их словам, из-за работ по прокладке дорог для проезда тяжелой техники там уничтожают растительный покров, изменяют рельеф местности и нарушают естественный облик высокогорья.

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Об этом сообщила экологическая группа "Терен", представители которой обнародовали видео с полонины. Также ситуацию вокруг строительства ВЭС на Руне ранее начала отслеживать международная инициатива Land Matrix, которая собирает информацию о масштабном использовании земель, в частности для объектов возобновляемой энергетики.

На обнародованных кадрах экологи показали разветвленную сеть дорог, проложенных на полонине для движения тяжелой техники. По их словам, в ходе работ был снят верхний слой растительности, изменен естественный рельеф и поврежден высокогорный ландшафт.

Специалисты обратили внимание, что на дорогах, засыпанных щебнем, образовались большие лужи. Экологи объясняют, что раньше вода должна была оставаться в естественной среде: её должны были впитывать корни растений, после чего она попадала бы в подземные слои почвы.

По словам специалистов, из-за таких изменений могут возникать проблемы с водным балансом территории. Одним из последствий они называют обмеление горных рек, поскольку их водосборные территории претерпевают значительные изменения.

Кроме того, представители группы "Терен" заявили, что на участках, где планируется обустроить строительные площадки для заливки бетона, они обнаружили растения, занесенные в Красную книгу Украины. Экологи отмечают, что эти участки могут быть утрачены навсегда.

Что известно о строительстве

Ситуация вокруг полонины Руна связана со строительством крупной ветровой электростанции. По данным активистов, на территории планируется установить 30 ветровых турбин.

При этом строительство стало предметом споров из-за вопроса получения необходимых разрешений. В частности, активисты заявляют, что работы начались до завершения процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Согласно украинскому законодательству, строительство ветровых электростанций, имеющих две или более турбин, должно проходить оценку воздействия на окружающую среду. В ходе этой процедуры специалисты должны определить возможный ущерб для природы, после чего Министерство защиты окружающей среды принимает решение о возможности реализации проекта.

В настоящее время процесс оценки воздействия на окружающую среду в отношении ВЭС на Руне приостановлен из-за судебного разбирательства. В то же время застройщик называет проводимые сейчас работы подготовительными и считает, что они не требуют прохождения процедуры ОВОС.

Экологи сообщают, что на полонине уже начали прокладывать новые дороги. По их словам, ширина некоторых из них превышает 10 метров, а при прокладке таких дорог техника выравнивает землю, засыпает отдельные участки камнями и изменяет естественный рельеф.

Также активисты заявляют, что часть дороги проложили через лес, где, по их словам, вырубили участок девственного леса. На территории уже обустроили несколько строительных площадок, а на одной из них, как утверждают экологи, находится фундамент под будущую ветротурбину.

Особое внимание специалисты обратили на редкие растения, растущие рядом с местами проведения работ. Среди них кукушки и билинцы, относящиеся к семейству орхидных и занесенные в Красную книгу Украины.

В отчете об оценке воздействия проекта строительства на окружающую среду также отмечалось, что на территории полонины обнаружили 13 видов краснокнижных растений и 14 видов птиц. Среди них различные виды луней, змееяд, серый журавль и другие представители фауны.

Экологи подчеркивают, что вопрос не в самой ветровой энергетике, а в месте, где планируется разместить объект.

Как сообщал OBOZ.UA, экологи обратили внимание на последствия джипинга в Карпатах и показали, как внедорожники разрушают горные экосистемы. Они подчеркнули, что проезд автомобилей, мотоциклов и другой техники наносит ущерб природе, а убытки от таких нарушений уже исчисляются миллионами гривен.

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