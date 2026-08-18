Лучший сорт яблок для консервирования: получится идеальное варенье

Когда-то почти в каждом втором саду и огороде можно было найти дерево, увешанное характерными ярко-зелеными яблоками. Сегодня яблоки сорта "Антоновка" уже не так распространены, и их трудно найти в обычном магазине рядом с популярными сортами.

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Плоды антоновки обычно светло-зелёные или желтовато-зелёные, а их мякоть сочная, довольно терпкая и необычайно ароматная. Эта кислинка является одним из её главных кулинарных преимуществ. Антоновка — это точно не тот сорт яблок, к которому каждый с удовольствием потянется как к сладкой закуске, пишет OBOZ.UA.

Кислые яблоки идеально уравновешивают сладость пирожных, пирогов и сахара в варенье. После термической обработки антоновка становится мягче, сохраняя свой аромат.

Нет лучшего яблочного пирога, чем с антоновкой. Этот сорт также хорошо подходит для варенья. Его насыщенный вкус отличается ароматностью.

Сейчас в магазинах преобладают сорта, которые хорошо переносят транспортировку, долго сохраняют свою твердость, а также привлекательно выглядят на полках. Несмотря на многочисленные преимущества, антоновка не обязательно соответствует этим требованиям.

Её плоды очень нежные и плохо хранятся в течение длительного времени. Кроме того, эти яблоки собирают с середины августа, поэтому они созревают относительно рано. Из-за этого их гораздо сложнее найти в крупных магазинах, чем более популярные сорта, которые сейчас в основном употребляются в сыром виде.

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