Украина 10 июня вернула из российского плена еще группу своих защитников. В рамках нового обмена удалось вырвать из застенков РФ раненых и тяжелораненых бойцов, которые нуждаются в немедленной медицинской помощи. Один из украинских воинов вернулся домой в свой день рождения.

Видео дня

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. А руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал соответствующее видео.

"У нашего воина, что на этом видео, сегодня день рождения. И лучшим подарком, о котором он мечтал все последнее время, было возвращение домой", – написал Ермак.

Обмен состоялся в рамках договоренностей в Стамбуле. Подавляющее большинство защитников попали в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения, они имеют ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез.

"С освобожденными на месте проведения обмена общаются работники Офиса омбудсмана. Наша команда находится там, чтобы промониторить и проконтролировать соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении украинских защитников", – отметил Дмитрий Лубинец.

Среди освобожденных защитников – воины Военно-морских сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем ВСУ, Пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Также среди тех, кто сегодня вернулся домой есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA:

В понедельник, 9 июня, Украина и Россия начали масштабный обмен военнопленными, который будет происходить в несколько этапов и продлится еще в ближайшие дни. Домой возвращаются раненые и тяжелораненые, а также бойцы моложе 25 лет.

Во вторник, 10 июня, состоялся первый этап обмена тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными между Украиной и Россией, о котором стороны договорились во время переговоров в Стамбуле 2 июня. Все освобожденные сегодня воины нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Однако количество освобожденных пленных пока не разглашают из соображений безопасности. Цифры будут объявлены после того, как обменный процесс будет завершен.

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