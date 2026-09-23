Лучшие места для отдыха для каждого знака зодиака в 2027 году: Овнов ждет Индонезия, а Близнецов – Греция

В конце 2026 года Юпитер вступает в новую фазу, и астрологи интерпретируют это как момент расширения. Добавьте к этому стабилизирующее влияние Сатурна и кармическое притяжение лунных узлов, и картина превратится в своего рода карту – отчасти географическую, отчасти энергетическую.

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Астрологи рассказали, где лучше всего провести отдых уже в новом 2027 году всем знакам зодиака. Например, огненные знаки тянутся к движению и открытиям, водные — к обновлению и возрождению, земные — к заземлению и воплощению, а воздушные — к любопытству и обмену, пишет Vogue.

Овен – следуйте за огнем на восток

Огненный знак влечет Овна на северо-восток, к пейзажам, которые удивят вас не только высокими температурами, но и пробудят в вас что-то новое. Флорес в Индонезии предложит вам вулканическую драму и дикие береговые линии. Остров Чеджу восхитит лавой и морским воздухом. Мустанг в Непале превратит ваше путешествие в гималайскую экспедицию, а Сиаргао на Филиппинах добавит серфинга, движения и свободы. Исследование всегда лучше, чем побег.

Телец – красота, познанная медленно

Север и северо-восток, омываемые водой, — вот куда вам нужно отправиться. Тельцы стремятся неспешно наслаждаться красотой: захватывающими дух пейзажами озера Комо, горами и озерами провинции Юньнань, вплетенными в повседневный ландшафт, тихим величием Бутана, бескрайними просторами высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Вам захочется места, которое позволит по-настоящему оценить текстуру, вкус и ландшафт, а не просто сделать снимок и двинуться дальше.

Близнецы – идите туда, куда дует ветер

Запад и его неоспоримая легкость – это то, что вам нужно. 2027 год принесет вам перекрестки и новые знакомства. Танжер, место встречи миров, Салоники, где история переплетается с современностью, Валлетта, объединяющая все Средиземноморье в одном уютном городе, или Тунис и Турция, предлагающие разнообразные впечатления через рынки, архитектуру и кухню. Близнецам необходимо путешествие, стимулирующее ум.

Рак – возвращение на Землю

Путешествия для Раков в 2027 году – это не столько погоня за захватывающими видами, сколько воссоединение с реальным миром. Чиангмай предлагает гастрономию, ремесла, храмы и более неспешный темп жизни. Кампот дарит спокойствие на берегу реки, перечные плантации и тесную связь с землей. А вьетнамская Сапа перенесет вас на террасные холмы и в глубины сельской жизни. Эти места не ошеломят вас, но обогатят впечатлениями. Здесь вкусная еда, неспешные прогулки и наблюдение за повседневной жизнью сливаются в единое целое.

Лев – пейзажи, полные жизни

Льва тянет на восток и северо-восток, к стихии огня: бескрайние пейзажи, приключения, энергия и новые впечатления. Ванака в Новой Зеландии сочетает в себе величие гор со свободой природы, а Северный остров Новой Зеландии предлагает вулканические ландшафты и стихии природы. Это места, которые побуждают вас попробовать что-то новое и пробуждают жажду жизни своими захватывающими дух пейзажами.

Дева – вода, тишина и пространство

Для Девы компас указывает на север и северо-восток, а вода приносит элемент очищения и освобождения. Финский Озерный край предлагает леса, тысячи озер и восстанавливающие силы сауны. Фарерские острова, расположенные на полпути между Исландией и Шотландией, восхищают водопадами, морскими утесами и бескрайним небом, а озеро Байкал очаровывает своими необыкновенными пейзажами. Это места, где можно очистить разум от лишних мыслей и предаться спокойному созерцанию.

Весы – между мирами

Воздушная стихия, характерная для Весов, делает это путешествие в равной степени посвященным культуре и дизайну, как и географии. Берлин, Копенгаген и Вена – разные проявления этой энергии. Берлин – через искусство и обновление, Копенгаген – через дизайн и городскую среду, а Вена – через музыку и изысканную архитектуру. Учитывая напряжение между Востоком и Западом, присутствующее в астрологической картине, Весы могут получать особое удовольствие от мест, сочетающих в себе разные культуры, эстетику и образ жизни.

Скорпион – в глубины древней Земли

По воле Скорпиона, стихия земли, указывает на южные границы северо-востока, где глубина и таинственность царят на земле. Сокотра кажется почти неземной, с пейзажами, не похожими ни на какие другие. Вади-Рам переносит вас вглубь древних скальных образований и бескрайней пустынной тишины. Грузия очаровывает своими горами, монастырями и богатой историей. Гобустан открывает доисторические скальные ландшафты, а Аль-Ула сочетает археологию, песчаник и современную культуру. Это не поверхностные путешествия – это поездки в места, где под поверхностью скрываются захватывающие истории.

Стрелец – в погоне за горизонтом

Стрельцам хотелось бы двигаться на восток и северо-восток, к огню: стихии движения и исследования. Тасмания в Австралии предлагает дикую природу и свободу передвижения, а Рапа-Нуи в Чили на берегу Тихого океана дарит редкое ощущение достижения места на краю известной карты – ландшафта, сформированного удивительной древней культурой. Место назначения должно дарить ощущение расширения горизонтов.

Козерог – навстречу мирному северу

Козероги захотят отправиться на мирный север – к спокойным водам. Шпицберген предложит арктические пейзажи и ощущение далекого путешествия. Патагония в Южной Америке сочетает в себе горы, ледники и бескрайний горизонт. Шотландия скрывает озера, изрезанные береговые линии и многовековую историю. Это места, где природа позволяет нам взглянуть на жизнь под другим углом – и где перерыв от рутины может показать, что для нас действительно важно.

Водолей – новый взгляд

Водолеев привлечет западная часть северо-востока, где воздух стимулирует любопытство, новаторство и новые способы мышления. Хельсинки сочетает дизайн и технологии с тесной связью с природой. Роттердам предлагает одни из самых экспериментальных архитектурных шедевров в Европе. Рейкьявик переплетает творческую культуру с необыкновенными пейзажами, а Люксембург предлагает уютное место встречи мультикультурализма, европейской культуры и международной деловой сцены. Лучшее путешествие для Водолея – это путешествие, которое предлагает новую перспективу, а не просто новый взгляд.

Рыба – опора в ландшафте

Рыбы движутся на юг с северо-востока, где контакт с землей обеспечивает опору и служит противовесом воображению. Горы Симиен в Эфиопии предлагают одни из самых красивых древних скальных образований и впечатляющие высокогорные пейзажи. Высокогорья Мадагаскара славятся красной землей, лесами и самобытным культурным ландшафтом. Канарские острова, тем временем, сочетают вулканический рельеф с возможностью уединения и спокойствия. Путешествие Рыб – это не столько побег от реальности, сколько поиск ландшафта, который заставляет искать прочный фундамент.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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