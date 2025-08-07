Лучшее дрожжевое тесто для пирожков: подойдет любая начинка

Домашние пирожки никогда не сравнятся с магазинной выпечкой. Но для того, чтобы результат получился действительно удачным, важно правильно сделать дрожжевое тесто, для этого стоит воспользоваться следующей технологией.

Видео дня

Идея приготовления лучшего дрожжевого теста на молоке опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 120 г

теплое молоко – 250 мл.

растопленное сливочное масло – 100 г

пшеничная мука – 600 г

соль – 0,5 ч.л.

цедра лимона – по желанию

ванильный сахар – 8 г

прессованные дрожжи – 18 г (или 6 г сухих)

Способ приготовления:

1. В теплом молоке растворить дрожжи, добавить сахар.

2. Разбить туда яйца с ванильным сахаром до легкой пышности.

3. По желанию натереть цедру лимона.

4. Всыпать щепотку соли и постепенно просеять муку и замешать нежное, мягкое тесто.

5. В конце добавить растопленное (но не горячее) сливочное масло.

6. Накрываем полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа, пока не увеличится вдвое.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: