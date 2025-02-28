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L'Oréal Украина открывает набор на бесплатное обучение парикмахерскому мастерству

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
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L'Oréal Украина открывает набор на бесплатное обучение парикмахерскому мастерству

L'Oréal Украина вместе с брендом Matrix запускает десятый сезон программы "Красота для всех", которая помогает женщинам найти себя в сфере красоты. Это бесплатное обучение для тех, кто пострадал от войны или домашнего насилия и стремится начать новую жизнь.

Программа реализуется при поддержке Фонда L'Oréal и UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине. В 2025 году обучение будет проходить в двух городах – Киеве и Львове.

Всего 100 участниц получат возможность овладеть новой профессией, обрести финансовую независимость и начать карьеру в сфере красоты.

L'Oréal Украина открывает набор на бесплатное обучение парикмахерскому мастерству

Учеба будет длиться 3,5 месяца и будет включать более 240 часов практики с лучшими мастерами. Ученицы получат дипломы, а также дополнительные занятия по психологии и экспертам по продвижению в соцсетях.

"Война изменила жизнь миллионов украинских женщин. Но она не сломила их дух. "Красота для всех" – это не просто курсы, это сообщество поддержки, где женщины находят новую профессию, друзей, уверенность в себе и вдохновение. Это возможность сделать первый шаг к новой жизни. Не упускайте этот шанс!" – отметила старшая специалист по коммуникациям L'Oréal Украина Дина Турчина.

Сбор заявок продлится с 27 февраля по 21 марта 2025 года. Участницы, которые пройдут собеседования, с апреля приступят к обучению на базе Киевского колледжа легкой промышленности и Молодежного учебного центра имени св. Ивана Боско во Львове.

L'Oréal Украина открывает набор на бесплатное обучение парикмахерскому мастерству

"Для женщины важно иметь экономическую независимость, чтобы разорвать круг насилия. Именно поэтому мы рады сотрудничать с L'Oréal Украина в рамках проекта "Красота для всех", который дает возможность освоить профессию и начать карьеру в сфере красоты", - отметила руководительница программы UNFPA по противодействию гендерно обусловленному насилию Алена Зубченко.

За семь лет существования программы более 500 женщин бесплатно получили образование в области красоты. Теперь ты можешь стать частью этой истории. Если мечтаешь стать парикмахершей, подай заявку и измени свою жизнь.

Подать заявку для города Киева можно по ссылке.

Ссылка для Львова.