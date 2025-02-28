L'Oréal Украина открывает набор на бесплатное обучение парикмахерскому мастерству

L'Oréal Украина вместе с брендом Matrix запускает десятый сезон программы "Красота для всех", которая помогает женщинам найти себя в сфере красоты. Это бесплатное обучение для тех, кто пострадал от войны или домашнего насилия и стремится начать новую жизнь.

Программа реализуется при поддержке Фонда L'Oréal и UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине. В 2025 году обучение будет проходить в двух городах – Киеве и Львове.

Всего 100 участниц получат возможность овладеть новой профессией, обрести финансовую независимость и начать карьеру в сфере красоты.

Учеба будет длиться 3,5 месяца и будет включать более 240 часов практики с лучшими мастерами. Ученицы получат дипломы, а также дополнительные занятия по психологии и экспертам по продвижению в соцсетях.

"Война изменила жизнь миллионов украинских женщин. Но она не сломила их дух. "Красота для всех" – это не просто курсы, это сообщество поддержки, где женщины находят новую профессию, друзей, уверенность в себе и вдохновение. Это возможность сделать первый шаг к новой жизни. Не упускайте этот шанс!" – отметила старшая специалист по коммуникациям L'Oréal Украина Дина Турчина.

Сбор заявок продлится с 27 февраля по 21 марта 2025 года. Участницы, которые пройдут собеседования, с апреля приступят к обучению на базе Киевского колледжа легкой промышленности и Молодежного учебного центра имени св. Ивана Боско во Львове.

"Для женщины важно иметь экономическую независимость, чтобы разорвать круг насилия. Именно поэтому мы рады сотрудничать с L'Oréal Украина в рамках проекта "Красота для всех", который дает возможность освоить профессию и начать карьеру в сфере красоты", - отметила руководительница программы UNFPA по противодействию гендерно обусловленному насилию Алена Зубченко.

За семь лет существования программы более 500 женщин бесплатно получили образование в области красоты. Теперь ты можешь стать частью этой истории. Если мечтаешь стать парикмахершей, подай заявку и измени свою жизнь.

Подать заявку для города Киева можно по ссылке.

Ссылка для Львова.