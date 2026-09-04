Лидер во всем: астрологи назвали три знак зодиака, которые могут быть правителями мира

Астрологи чаще всего называют Козерога, Льва и Скорпиона знаками зодиака, которые обладают наибольшим потенциалом и амбициями для роли глобальных лидеров.

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Стоит отметить, что у каждого из этих знаков свой стиль управления, кто-то через силу , а кто-то через слово.

Козерог

Управляется Сатурном – планетой порядка и структуры. Обладает железной дисциплиной, холодным рассудком и стратегическим мышлением. Идет к цели годами, не боясь тяжелой работы и ответственности.

Лев

Ассоциируется с царственностью, солнцем и властью. Привык быть в центре внимания и вести за собой людей. Он обладает харизмой, уверенностью и масштабным видением.

Скорпион

Управляется Плутоном – планетой трансформации и скрытого контроля. Умеет влиять на массы, чувствует скрытые рычаги власти и психологии. Обладает невероятной силой воли и не отступает перед трудностями.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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