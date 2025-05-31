Лето в Украине начнется с умеренных дождей: синоптики дали прогноз погоды на 1 июня

В воскресенье, 1 июня, погода в Украине будет теплой, однако еще не жаркой. В части регионов в первый день лета пройдут небольшие дожди.

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На небе в течение дня ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В юго-восточной части Украины, а днем и на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются умеренные осадки. Местами в центральных, Одесской и Николаевской областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории страны день пройдет без осадков.

Ветер будет западный и северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, а днем потеплеет до 22-27 градусов по Цельсию. В Карпатах ночью 5-10 тепла, днем 15-20 выше нуля.

В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность, воскресенье там пройдет без осадков.

Температура по области ночью составит 11-16 градусов, днем будет 22-27 тепла. В Киеве ночью 14-16 градусов по Цельсию, днем столбики термометров покажут 23-25 тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что лето 2025 года порадует нас теплой погодой, не обойдется и без жары. В частности, среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе – на 2,5 градуса.

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