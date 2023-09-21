Переменная облачность без осадков и +27 тепла: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 22 сентября

Погода в Украине в пятницу, 22 сентября, будет переменчивой, но теплой – столбики термометров будут показывать днем от +22 до +27 градусов. В большинстве регионов дождей не прогнозируют.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном на Facebook-странице учреждения. Как говорят синоптики, кратковременные дожди 22 сентября возможны только на Закарпатье и Прикарпатье.

Также в Карпатах утром и ночью возможен туман.

Так, в западных областях Украины днем температура будет колебаться от +23 до +26 градусов, ночью термометры покажут +10...+14. В большинстве областей сухо, в Закарпатской и Черновицкой – возможны осадки, кое-где грозы.

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На севере и в центре Украины в пятницу без дождей, температура +24...+26 градусов, ночью +13...+11. На юге в пятницу прогнозируют солнечную погоду без осадков. Температура днем +23...+26 градусов, на территории Крыма – до +27. На востоке также сухо и солнечно, днем +24...+27, ночью +14...+12.

В столичном регионе 22 сентября будет пасмурно с прояснениями, без дождей. В украинской столице Киеве температура днем +24...+26, ночью +13...+15. На Киевщине днем до +27, ночью +10...+15 градусов.

Также синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности с 22 по 24 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину пришел атмосферный фронт, который принес солнечную и теплую погоду. До конца недели в Украине будет сухо, лишь в некоторых областях вероятны кратковременные дожди.

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