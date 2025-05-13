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Ленивые хачапури с сыром на сковороде: рецепт идеального блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
3,3 т.
Ленивые хачапури с сыром на сковороде: рецепт идеального блюда для перекуса

Хачапури – лучшее блюдо для сытного перекуса и праздничного стола. Готовить их можно как из теста, так и заменить его лавашем. А для начинки лучше всего использовать твердый сыр, творог. 

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Ленивые хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури, которые готовятся на сковороде. 

Рецепт хачапури

Ингредиенты: 

  • Сметана (или йогурт греческий, или кефир, или мацони) – 200 г
  • Мука – 200-250 г (может пойти немного больше)
  • Сода – чуть меньше половины чайной ложки
  • Соль

Для начинки:

  • Сыр сулугуни – 450 г

Способ приготовления: 

1. Для теста просто все смешаем. Если нужно, то добавьте немного больше муки, но не переборщите. Тесто должно быть мягкое и эластичное.

Тесто для хачапури

2. Сыр натираем на крупную терку.

Сыр для начинки

3. Делим на две части тесто, каждую раскатываем, немного присыпав мукой.

Приготовление хачапури

4. Выкладываем сыр, следите, чтобы не попадал на края теста. Складываем, немного раскатываем и жарим на сковороде без масла на среднем огне до румяности с двух сторон.

Сколько жарить хачапури

Смазываем сливочным маслом и едим горячими.

Готовые хачапури

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