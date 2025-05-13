Ленивые хачапури с сыром на сковороде: рецепт идеального блюда для перекуса

Хачапури – лучшее блюдо для сытного перекуса и праздничного стола. Готовить их можно как из теста, так и заменить его лавашем. А для начинки лучше всего использовать твердый сыр, творог.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури, которые готовятся на сковороде.

Ингредиенты:

Сметана (или йогурт греческий, или кефир, или мацони) – 200 г

Мука – 200-250 г (может пойти немного больше)

Сода – чуть меньше половины чайной ложки

Соль

Для начинки:

Сыр сулугуни – 450 г

Способ приготовления:

1. Для теста просто все смешаем. Если нужно, то добавьте немного больше муки, но не переборщите. Тесто должно быть мягкое и эластичное.

2. Сыр натираем на крупную терку.

3. Делим на две части тесто, каждую раскатываем, немного присыпав мукой.

4. Выкладываем сыр, следите, чтобы не попадал на края теста. Складываем, немного раскатываем и жарим на сковороде без масла на среднем огне до румяности с двух сторон.

Смазываем сливочным маслом и едим горячими.

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