Ленивые хачапури на сковороде с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса
Хачапури – лучшее сытное блюдо для перекуса и праздничного стола. Важно, что готовить хачапури можно не только в духовке, но и на сковороде, а для начинки подойдет лучше всего сыр сулугуни и моцарелла.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивых и очень вкусных хачапури, которые готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
- 300 мл кефира 2,5%
- 1 яйцо
- 1 ч.л сахара
- 1 ч.л соли
- 10 г разрыхлителя
- 3 ст.л масла
- 400-450 г муки
- сливочное масло для смазывания хачапури
Начинка:
- 350 г сулугуни
- 100 г брынзы
- 1 яйцо
Способ приготовления:
1. Для теста: в миске сочетаем кефир (комнатной температуры), яйцо, соль, сахар, разрыхлитель, перемешиваем и частями всыпаем муку, на середине добавляем масло и замешиваем гладкое однородное тесто и оставляем отдыхать при комнатной температуре на 15-20 минут.
2. Для начинки, натираем сыр сулугуни, добавляем брынзу, яйцо и перемешиваем. Разделяем ее на 4 одинаковые части.
3. Тесто делим на 4 одинаковые части, раскатываем в круг, выкладываем начинку и защипываем края.
4. Жарим на сухой разогретой сковороде под крышкой на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны.
Готовые хачапури смажьте сливочным маслом!
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