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Ленивые хачапури на сковороде с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Ленивые хачапури на сковороде с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Хачапури – лучшее сытное блюдо для перекуса и праздничного стола. Важно, что готовить хачапури можно не только в духовке, но и на сковороде, а для начинки подойдет лучше всего сыр сулугуни и моцарелла. 

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Вкусные хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивых и очень вкусных хачапури, которые готовятся на сковороде.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 300 мл кефира 2,5%
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л сахара
  • 1 ч.л соли
  • 10 г разрыхлителя
  • 3 ст.л масла
  • 400-450 г муки
  • сливочное масло для смазывания хачапури

Начинка:

  • 350 г сулугуни
  • 100 г брынзы
  • 1 яйцо

Способ приготовления: 

1. Для теста: в миске сочетаем кефир (комнатной температуры), яйцо, соль, сахар, разрыхлитель, перемешиваем и частями всыпаем муку, на середине добавляем масло и замешиваем гладкое однородное тесто и оставляем отдыхать при комнатной температуре на 15-20 минут.

Тесто для хачапури

2. Для начинки, натираем сыр сулугуни, добавляем брынзу, яйцо и перемешиваем. Разделяем ее на 4 одинаковые части.

Сырная начинка

3. Тесто делим на 4 одинаковые части, раскатываем в круг, выкладываем начинку и защипываем края.

Приготовление блюда

4. Жарим на сухой разогретой сковороде под крышкой на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны.

Сколько жарить хачапури

Готовые хачапури смажьте сливочным маслом! 

Готовые хачапури

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