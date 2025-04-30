Ленивые хачапури на сковороде с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Хачапури – лучшее сытное блюдо для перекуса и праздничного стола. Важно, что готовить хачапури можно не только в духовке, но и на сковороде, а для начинки подойдет лучше всего сыр сулугуни и моцарелла.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивых и очень вкусных хачапури, которые готовятся на сковороде.

Ингредиенты:

300 мл кефира 2,5%

1 яйцо

1 ч.л сахара

1 ч.л соли

10 г разрыхлителя

3 ст.л масла

400-450 г муки

сливочное масло для смазывания хачапури

Начинка:

350 г сулугуни

100 г брынзы

1 яйцо

Способ приготовления:

1. Для теста: в миске сочетаем кефир (комнатной температуры), яйцо, соль, сахар, разрыхлитель, перемешиваем и частями всыпаем муку, на середине добавляем масло и замешиваем гладкое однородное тесто и оставляем отдыхать при комнатной температуре на 15-20 минут.

2. Для начинки, натираем сыр сулугуни, добавляем брынзу, яйцо и перемешиваем. Разделяем ее на 4 одинаковые части.

3. Тесто делим на 4 одинаковые части, раскатываем в круг, выкладываем начинку и защипываем края.

4. Жарим на сухой разогретой сковороде под крышкой на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны.

Готовые хачапури смажьте сливочным маслом!

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