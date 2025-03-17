Легкий салат из рукколы, с тунцем и авокадо: рецепт блюда, которое можно есть на ночь

Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусный и легкий салат, идеальными продуктами для этого будут свежие овощи, зелень. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а масло, или просто добавить тунец в масле.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из рукколы, с авокадо, черри и тунцем.

Ингредиенты:

руккола

шпинат

томаты черри

авокадо

консервированный тунец

яйца

Для заправки:

оливковое масло

апельсиновый сок

микс семян

Способ приготовления:

1. Помойте рукколу и шпинат, порежьте авокадо, помидоры, яйца.

2. Смешайте все для заправки.

3. Смешайте все ингредиенты и заправьте соусом, посыпьте семенами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: