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Легкий салат из рукколы, с тунцем и авокадо: рецепт блюда, которое можно есть на ночь
Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусный и легкий салат, идеальными продуктами для этого будут свежие овощи, зелень. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а масло, или просто добавить тунец в масле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из рукколы, с авокадо, черри и тунцем.
Ингредиенты:
- руккола
- шпинат
- томаты черри
- авокадо
- консервированный тунец
- яйца
Для заправки:
- оливковое масло
- апельсиновый сок
- микс семян
Способ приготовления:
1. Помойте рукколу и шпинат, порежьте авокадо, помидоры, яйца.
2. Смешайте все для заправки.
3. Смешайте все ингредиенты и заправьте соусом, посыпьте семенами.
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