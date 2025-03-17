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Легкий салат из рукколы, с тунцем и авокадо: рецепт блюда, которое можно есть на ночь

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
879
Рецепт салата

Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусный и легкий салат, идеальными продуктами для этого будут свежие овощи, зелень. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а масло, или просто добавить тунец в масле.

Видео дня
Легкий и вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из рукколы, с авокадо, черри и тунцем.

Ингредиенты:

  • руккола
  • шпинат
  • томаты черри
  • авокадо
  • консервированный тунец
  • яйца

Для заправки:

  • оливковое масло
  • апельсиновый сок
  • микс семян

Способ приготовления:

1. Помойте рукколу и шпинат, порежьте авокадо, помидоры, яйца.

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все для заправки.

Приготовление салата

3. Смешайте все ингредиенты и заправьте соусом, посыпьте семенами.

Готовый салат

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