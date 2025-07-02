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Легкий летний торт "Птичье молоко" с нежным суфле и глазурью: делимся рецептом десерта

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,1 т.
Легкий летний торт 'Птичье молоко' с нежным суфле и глазурью: делимся рецептом десерта

Домашние торты можно готовить из теста, а также лаваша, заварного теста, слоеного и фило. Но еще можно заменить тесто желе, сметаной, вафлями.

Видео дня
Легкий торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта "Птичье молоко", основа которого – бисквит, с прослойкой из суфле. 

Рецепт торта

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • 5 желтков
  • 50 г сахара
  • 10 мл молока
  • 10 мл масла
  • 50 г муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 50 мл молока 

Для суфле:

  • 180 г масла
  • 120 г цельного сгущенного молока 
  • 150 мл воды
  • 350 г сахара
  • 16 г агар-агара
  • 200 г белка (5 яиц)
  • ваниль, лимонная кислота 1/4 ч.л.

Для глазурі: 

  • 120 г сливок 33%
  • 2 г желатина + 1 ст.л. воды
  • 160 г шоколада 56%
  • 2 ст.л. масла

Способ приготовления: 

1. Бисквит: желтки взбиваем с сахаром 10 минут до побеления и растворения сахара. Добавляем муку, разрыхлитель, молоко, масло, перемешиваем. Выкладываем в форму 22 см застеленную пергаментом, разравниваем и печем 15 минут при 180 градусах.

Основа для бисквита

2. Охлаждаем, и выкладываем в форму, ту в которой пекли или высокую, пропитываем молоком.

3. Суфле: взбиваем белки, 1 ст.л. сахара и кислоту до устойчивых пиков.

Суфле для торта

4. Для сиропа: соединяем воду, сахар, агар, доводим до кипения и варим на среднем огне 5 минут, или до температуры 110 градусов.

Масляный крем

5. Продолжаем миксером взбивать белки на максимальной скорости и тонкой струйкой вливаем сироп в белки. Взбиваем пока не увидим что белки наматываются на венчики. Добавляем крем из масла и сгущенки, взбиваем еще 1 мин до объединения и сразу перекладываем на бисквит. Охлаждаем торт 5-6 часов или ночь.

6. Глазурь: заливаем желатин водой, оставляем на 10 минут. Добавляем желатин к горячим сливкам, размешиваем, добавляем шоколад, и в конце масло.

Глазурь для торта

Перемешиваем и декорируем торт. 

Готовый торт

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