Легкий летний торт "Птичье молоко" с нежным суфле и глазурью: делимся рецептом десерта
Домашние торты можно готовить из теста, а также лаваша, заварного теста, слоеного и фило. Но еще можно заменить тесто желе, сметаной, вафлями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта "Птичье молоко", основа которого – бисквит, с прослойкой из суфле.
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 5 желтков
- 50 г сахара
- 10 мл молока
- 10 мл масла
- 50 г муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 50 мл молока
Для суфле:
- 180 г масла
- 120 г цельного сгущенного молока
- 150 мл воды
- 350 г сахара
- 16 г агар-агара
- 200 г белка (5 яиц)
- ваниль, лимонная кислота 1/4 ч.л.
Для глазурі:
- 120 г сливок 33%
- 2 г желатина + 1 ст.л. воды
- 160 г шоколада 56%
- 2 ст.л. масла
Способ приготовления:
1. Бисквит: желтки взбиваем с сахаром 10 минут до побеления и растворения сахара. Добавляем муку, разрыхлитель, молоко, масло, перемешиваем. Выкладываем в форму 22 см застеленную пергаментом, разравниваем и печем 15 минут при 180 градусах.
2. Охлаждаем, и выкладываем в форму, ту в которой пекли или высокую, пропитываем молоком.
3. Суфле: взбиваем белки, 1 ст.л. сахара и кислоту до устойчивых пиков.
4. Для сиропа: соединяем воду, сахар, агар, доводим до кипения и варим на среднем огне 5 минут, или до температуры 110 градусов.
5. Продолжаем миксером взбивать белки на максимальной скорости и тонкой струйкой вливаем сироп в белки. Взбиваем пока не увидим что белки наматываются на венчики. Добавляем крем из масла и сгущенки, взбиваем еще 1 мин до объединения и сразу перекладываем на бисквит. Охлаждаем торт 5-6 часов или ночь.
6. Глазурь: заливаем желатин водой, оставляем на 10 минут. Добавляем желатин к горячим сливкам, размешиваем, добавляем шоколад, и в конце масло.
Перемешиваем и декорируем торт.
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