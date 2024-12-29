Легенда НХЛ '400 шрамов' Терри Савчук: за украинское происхождение его называли 'Ukey'

Терри Савчука называют самым бесстрашным вратарем в истории хоккея, а его рекорды не были побиты в течение десятилетий. На его счету 103 матча, проведенных "всухую" – без единой пропущенной шайбы. Он – обладатель четырех Кубков Стенли и приза "Vezina Trophy", по сей день входит в пятерку самых выдающихся хоккейных вратарей ХХ века. За украинское происхождение друзья-хоккеисты и болельщики называли его "Юки" – "Ukey".

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Тарас Савчук

Терранс Гордон Савчук, а именно так звали Терри при рождении, появился на свет 28 декабря 1929 года в рабочем предместье канадского Виннипега в семье украинских эмигрантов – Луи Савчука и Анны Масляк. Вообще-то отец хотел назвать сына Тарасом, под этим именем его и крестили, а вот при оформлении документов записали на канадский манер – Терренсом. Мальчик был третьим сыном в семье, хоккеем он увлекся благодаря старшему брату Майку (в семье его звали Колей), который всерьез им занимался. Школу братья посещали не каждый день, с подросткового возраста родители приучали их к работе – так Терри трудился подсобным рабочим в местной пекарне, но свободное время они с Майком проводили на находящемся рядом с домом озере – играли в хоккей. В то время Савчук не связывал свое будущее с этим видом спорта – ему больше нравилось канадское регби. Но в 12 лет, играя в американский футбол, Савчук неудачно упал и получил тяжелую травму. Врачи собирали локтевую кость Терри по мелким фрагментам – она была раздроблена на 60 (!) осколков, рука зажила, но стала короче на 8 сантиметров.

Встал на ворота, заменив брата

Вскоре после этого не стало Майка: во время тренировки, отрабатывая броски. Терри нечаянно попал камнем в грудь старшему брату. Оказалось, что у него был порок сердца, о котором в семье даже е подозревали – до госпиталя Майка не довезли. Через несколько месяцев Терри, который тяжело переживал не только его смерть, но и свою невольную причастность к ней, решил занять его место. Надев щиток брата, он встал на ворота детской команды, а в 15 лет уже дебютировал в городской хоккейной команде Виннипега. Параллельно Терри продолжал играть в регби, но у Савчуков случилась еще одна трагедия: отец, работавший на стройке, упал с лесов и повредил спину – работать он больше не мог. Так 17-летний Терри стал единственным кормильцем в семье. Тренер Detroit Red Wings, решив оказать помощь, выписал ему чек на солидную в то время сумму – две тысячи долларов, и судьба Терри была решена – с тех пор его жизнь была неразрывно связана с хоккеем.

Звезда НХЛ

Очень быстро Савчук стал легендой НХЛ. О его феномене журналисты писали огромные статьи: уже сам факт того, что с такой травмированной рукой как у Савчука можно было стать вратарем, вызывал у них искреннее восхищение. Писали и о его особенной – фирменной стойке: с согнутыми руками и ногами, с наклоном вперед и подбородком, буквально притянутом к коленям. Для того времени она была диковинкой – вратари в воротах стояли прямо. Тренеры даже пытались переучить Терри, но он упрямился. Такое положение тела помогало ему держать баланс, который для вратаря очень важен – так когда-то учил его брат Майк. Позже Терри подражали другие вратари, а сегодня – с его подачи ее и вовсе начали считать классической.

Больше 100 операций и 400 шрамов

Всю спортивную карьеру Савчука преследовали травмы – одна другой страшнее. Впервые это случилось с ним в 18 лет во время игры в Омахе – тогда летящая на огромной скорости шайба попала Терри в глаз –сохранить его врачам удалось чудом. Всего в течение 21 сезона, которые Савчук провел в НХЛ, хирурги сделали ему больше ста операций, в память о которых на его лице осталось свыше 400 шрамов (по его собственным словам, после 50 он перестал их считать), не говоря уже о многочисленных переломах и разрывах сухожилий. Во время игры Савчук не любил надевать маску из стекловолокна, которую смастерили специально для него – говорил, что она делает лицо красным, к тому же, сильно натирает кожу. В конце концов, он все же согласился сделать ее частью своей экипировки, но попросил, чтобы увеличили прорези для глаз. Сын Савчука, Джерри, вспоминал: когда его отец ходил дома без футболки, на него больно было смотреть – синяки и ссадины не сходили с его кожи. Но не было такой причины, по которой он мог бы не выйти на лед.

После автомобильной аварии, результатом которой стали многочисленные переломы, сотрясение мозга и разрыв легких, он уже через год снова начал играть и получил свой очередной Кубок Стенли. Из-за артрита он не мог долго находиться в одном положении, поэтому время от времени резко наклонялся вперед. Серьезным ударом по профессиональному самолюбию Савчука стало решение владельцев клуба избавиться от находящегося не в лучшей физической форме вратаря – его решено было продать в команду Детройта, но через два года он вернулся обратно.

Семь лет без хоккея

В 1957 году Савчук из-за резко подкосившегося здоровья решил оставить спорт: он разорвал все существующие у него на тот момент контракты, но вконец измотанный организм не дал ему перевести дух. Терри перенес несколько операций, в том числе на позвоночнике – на поле для гольфа, прямо во время игры у него разорвался позвоночный диск. По словам сына Савчука, который наблюдал за операцией, когда врачи доставили из спины отца осколки, у них были такие лица, будто бы они его уже потеряли. Также Савчуку сшили разорванные сухожилия и удалили воспалившийся аппендицит. Положение осложнялось мононуклеозом – инфекционным заболеванием крови, которое стало следствием общего ослабления организма – из-за него у Терри часто повышалась температура, воспалялось горло, он резко похудел, его преследовали головные боли. К тому же Савчука – вследствие нервного истощения одолевали депрессии. В течение семи лет он работал страховым агентом и продавцом автомобилей, потом вернулся в большой хоккей, став голкипером команды Toronto Maple Leaves.

"В моей смерти прошу никого не винить"

Семейная жизнь Савчука, несмотря на рождение семерых детей, сложилась неудачно. Он довольно быстро начал изменять жене, да и пристрастие мужа к алкоголю не способствовало крепким и счастливым отношения. Будучи католичкой, Патриция не решалась на развод, поэтому супруги жили в разных городах. В конце концов жена Терри все-таки решила подать на развод, хоккеист пытался помириться с ней, но тщетно. После одного из таких серьезных разговоров с Патрисией Терри, и без того пребывавший в депрессии, в отвратительном настроении вернулся в Нью-Йорк. Там он встретился с Роном Стюартом – игроком New York Rangers, вместе с которым снимал коттедж в Лонг-Айленде. Приятели решили пропустить по рюмочке в ближайшем пабе, где и произошли события, приведшие к трагическим последствиям. Ссора между Терри и Роном вспыхнула по не самому серьезному поводу: Стюарт напомнил, что Савчук должен внести свою долю оплаты за арендованное жилье, тот в ответ вспылил. Началась драка, во время которой Терри вдруг скорчился от боли – оказалось, что у него лопнул желчный пузырь. Врачи провели две операции подряд, но спасти его не смогли – ночью 31 мая 1970 года Терри Савчук умер от легочной эмболии, ему было всего 40 лет. Перед смертью хоккеист успел повидаться со своими детьми и следователем, которому сказал, что случившееся с ним – несчастный случай, в котором никто не виноват. Похоронен Терри Савчук на кладбище Надежды в Понтиаке, штат Мичиган, рядом со своими родителями.