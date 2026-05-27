Лаванда будет куститься и цвести из года в год: что необходимо сделать

Лаванда — популярное и ароматное растение, которое может процветать в саду с минимальным уходом, но есть одна важная задача, которая обеспечит ей хороший рост каждый год.

О нем рассказал известный бритнаский экспрет по садоводству Монти Дон. По его словам, чтобы избежать деревянистых, "длинноногих" растений, лаванду следует обрезать каждый год. Лучшее время для этого – как только цветы начнут увядать, что, в зависимости от сорта, может быть в любое время между серединой лета и концом августа, пишет Express.

Но не ждите, пока сформируются семенные головки или цветы станут коричневыми. Эксперт по садоводству посоветовал плотно обрезать растения, чтобы достичь компактной формы, оставляя при этом несколько свежих побегов на каждом стебле.

Это объясняется тем, что лаванда часто не может восстановиться из голой древесины, а это означает, что вы рискуете гибелью растения.

"Эти новые побеги быстро растут и обеспечат привлекательное и здоровое покрытие, которое защитит растение зимой и станет основой для следующего года", – сказал он.

По поливу лаванды в летний период, старайтесь поливать тщательно, но нечасто, обеспечивая надлежащий дренаж.

Июль и август также идеальные месяцы для скашивания высокой травы, глубокого полива растений, создания новых кустов клубники и обрезки фруктовых деревьев.

