Лайфхак с батарейками, который поможет снизить счета за отопление: сделайте это до наступления холодов

Вам не нужно вкладывать средства в ремонт или новую дорогостоящую технику, чтобы сделать свой дом теплее. В отопительный сезон обязательно попробуйте этот трюк с алюминиевой фольгой, и вы быстро повысите температуру в своей квартире.

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Итак, существует простое домашнее средство, которое стоит использовать во время отопительного сезона. Просто положите кусок алюминиевой фольги за радиатор, пишет OBOZ.UA.

Этот простой метод повысит температуру в вашем доме примерно на 1–2 градуса Цельсия и герметично защитит вашу систему отопления. Это объясняется тем, что тепло от радиатора обычно попадает не только в комнату, но и поглощается холодной стеной позади него. Алюминиевая фольга отражает тепло, уменьшая теплопотери.

Конечно, вы можете инвестировать в специальные радиаторные коврики, изготовленные из пенопласта, покрытого фольгой. Однако это будет гораздо более дорогое решение. Обычная алюминиевая фольга обеспечивает заметное повышение температуры по низкой цене.

Просто поместите самодельный тепловой экран за радиатором. Для этого измерьте ширину и высоту радиатора, вырежьте кусок плотного картона или картона соответствующего размера, а затем тщательно оберните его алюминиевой фольгой.

При этом помните, что блестящая сторона фольги должна быть обращена наружу (к радиатору). Матовая сторона должна быть на одном уровне с картоном. Вставьте подготовленную сетку в зазор между стеной и радиатором, убедившись, что сетка находится на одном уровне со стеной и не касается непосредственно радиатора.

Это отличный способ повысить температуру в вашей квартире. Вы мгновенно почувствуете приятное тепло.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что эффективность теплого пола в значительной степени зависит от правильного расчета теплопотерь дома. Если жилье плохо утеплено, такая система может не справиться с необходимым обогревом.

Также отмечалось, что теплый пол может быть основным источником тепла, но в отдельных случаях его целесообразно сочетать с радиаторами. Выбор системы зависит, в частности, от типа жилья и его технических характеристик.

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