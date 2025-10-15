Видео дня
Квашеная капуста с медом и без неприятного запаха: делимся рецептом полезной закуски
Квашеная капуста – очень полезный и очень вкусный продукт, который можно готовить по-разному. Для яркого вкуса можно добавлять перец, морковь, специи, лук, мед, калину, лавровый лист.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной квашеной капусты с медом, горячим маринадом и морковью.
Ингредиенты:
- капуста
- морковь
Для маринада:
- вода 1 л.
- мед 2 ст.л.
- соль 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте мелко, морковь натрите. Смешайте, хорошо помните руками.
2. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте мед, соль.
3. Капусту выложите в банку, залейте маринадом.
Обязательно нужно прокалывать капусту шпажкой, чтобы она не имела неприятный запах.
