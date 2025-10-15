Квашеная капуста с медом и без неприятного запаха: делимся рецептом полезной закуски

Квашеная капуста – очень полезный и очень вкусный продукт, который можно готовить по-разному. Для яркого вкуса можно добавлять перец, морковь, специи, лук, мед, калину, лавровый лист.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной квашеной капусты с медом, горячим маринадом и морковью.

Ингредиенты:

капуста

морковь

Для маринада:

вода 1 л.

мед 2 ст.л.

соль 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте мелко, морковь натрите. Смешайте, хорошо помните руками.

2. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте мед, соль.

3. Капусту выложите в банку, залейте маринадом.

Обязательно нужно прокалывать капусту шпажкой, чтобы она не имела неприятный запах.

