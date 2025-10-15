УкраїнськаУКР
Квашеная капуста с медом и без неприятного запаха: делимся рецептом полезной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
Квашеная капуста – очень полезный и очень вкусный продукт, который можно готовить по-разному. Для яркого вкуса можно добавлять перец, морковь, специи, лук, мед, калину, лавровый лист. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной квашеной капусты с медом, горячим маринадом и морковью.

Ингредиенты: 

  • капуста
  • морковь

Для маринада:

  • вода 1 л.
  • мед 2 ст.л.
  • соль 1 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Капусту нарежьте мелко, морковь натрите. Смешайте, хорошо помните руками.

2. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте мед, соль.

3. Капусту выложите в банку, залейте маринадом. 

Обязательно нужно прокалывать капусту шпажкой, чтобы она не имела неприятный запах.

