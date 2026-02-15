'Купидроны': в День святого Валентина DOT-Chain Defence запустил первый в мире тиндер дронов для военных

Украинский маркетплейс вооружения DOT-Chain Defence ко Дню святого Валентина запустил новый сервис для подбора беспилотников под названием "Купидроны". Это сервис, который помогает военным найти свой perfect match (идеальную пару – Ред.) того БПЛА, который заказывается всегда.

Как отмечают в Агентстве оборонных закупок, военные после нескольких заказов снова выбирают тех же производителей, поэтому крупные игроки, которые уже зарекомендовали себя на рынке, перегружаются, а меньшие – остаются без заказов. В результате военные ждут в очередях, хотя альтернативы уже существуют в системе.

Чтобы повлиять на эту поведенческую модель, команда маркетплейса использовала повод – День святого Валентина – и запустила отдельный тематический сайт "Купидроны".

Чтобы выбрать идеальный дрон, военным достаточно пройти короткий тест из пяти – шести вопросов относительно своих боевых задач, и система подберет вариант среди доступных к заказу в каталоге.

В Агентстве подчеркивают, что цель кампании – не только информационная. "Купидроны" должны перераспределить нагрузку между производителями, подсветить менее известные изделия в системе и уменьшить время ожидания для подразделений.

"Мы запустили "Купидроны" к 14 февраля, чтобы через эстетику Дня святого Валентина привлечь дополнительное внимание к возможностям маркетплейса DOT-Chain Defence. В соцсетях появляются тематические "валентинки" с дронами. А производители присоединяются к специальным "тиндер-тредов", где представляют свои модели как потенциальные perfect match для подразделений. Отдельные видео призывают военных найти свою "новую любовь" на DOT-Chain Defence", – рассказала директор департамента стратегического взаимодействия и партнерств. Сервис создан для обеспечения военных, но сам тест может пройти каждый желающий.

Пройти тест можно по ссылке

Теглайн кампании: "Найди свою новую дроновую любовь на DOT-Chain Defence"