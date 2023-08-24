Кулеба 'спел' в сети гимн Украины: главы МИД других стран подхватили флешмоб

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запустил такой себе флешмоб, приуроченный ко Дню Независимости Украины. Чиновник "спел" в соцсети Гимн Украины и предложил присоединиться к инициативе коллегам из других стран.

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Оригинальное исполнение главной песни нашего государства опубликовано в Twitter Кулебы. Украинский министр написал первую ее строчку "Ще не вмерли України і слава, і воля...", после чего отметил в твите министров МИД Исландии, Эстони, Нидерландов, Литвы, Швеции, Северной Македонии, Великобритании и других.

Иностранные чиновники подхватили инициативу Кулебы и каждый в комментариях к сообщению оставил по строке нашего Гимна на украинском языке, хотя по состоянию на 16:53 еще не дошли до конца песни.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 августа поздравил Украину и украинцев с 32-й годовщиной провозглашения независимости. Уже второй год подряд страна отмечает праздник в условиях полномасштабной войны, поэтому свое обращение он посвятил воинам ВСУ – тем, кто защищает, кто дает государству независимость.

Украинский лидер еще раз подчеркнул, что верит в победу над агрессором и то, что вскоре все украинцы, вернув мир на нашу землю, смогут вернуться домой – из окопов или чужбины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– мировые лидеры поздравили наше государство и народ с этим праздником, а также заверили в дальнейшей поддержке. Они уверены, что Украина будет свободной;

– из-за опасности вражеских воздушных атак массовые мероприятия в столице снова запрещены, однако официальные торжества будут: в столицу прибыли иностранные гости, а еще в Киеве проходит выставка поврежденной техники оккупантов. Наше издание следит за праздничными событиями онлайн.

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