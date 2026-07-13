Кто самый лучший друг по гороскопу: умеет лучше всех дружить

Лучшие друзья по знаку зодиака обычно определяются гармонией стихий. Воздушные и огненные знаки создают яркие, динамичные союзы, а земные и водные – глубокие и преданные.

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Астрологи выделяют идеальные дружеские пары, которые понимают друг друга с полуслова.

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец)

Энергичны, обожают приключения и искренность.

Лучшие друзья: Другие представители Огня, а также воздушные знаки (Близнецы, Весы), которые подпитывают их идеи и поддерживают энтузиазм.

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог)

Ценят надежность, стабильность и практичность.

Лучшие друзья: Знаки Земли идеально дополняют друг друга, а водные знаки (Рак, Скорпион) дают им необходимую эмоциональную глубину.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей)

Интеллектуалы, которые любят общение, свободу и новые впечатления.

Лучшие друзья: Свободолюбивые представители Воздуха, а также огненные знаки, которые никогда не дадут им заскучать.

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы)

Эмоциональные, чуткие и ценящие доверие превыше всего.

Лучшие друзья: Другие знаки Воды или практичные земные знаки, которые помогают им сохранять устойчивость.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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