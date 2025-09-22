Кто может потерять бронь от мобилизации в 2026 году: детальное объяснение

В Украине с 2026 года вступят в силу новые правила бронирования во время мобилизации. Предприятия смогут оставлять работников на рабочих местах только при условии, что средняя зарплата в компании составит не менее 21,6 тысячи гривен.

На сегодня этот показатель ниже. Об этом сообщает СМИ.

Кто может потерять отсрочку уже с 1 января 2026 года

По состоянию на сентябрь предприятия, которые имеют право бронировать работников, должны обеспечивать зарплату не менее 20 тысяч гривен ежемесячно. Однако с 1 января этот порог поднимется до 21,6 тысячи гривен.

"Правилами бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время предусматривается, что для бронирования военнообязанных, занимающих должности на критически важных предприятиях, начисленная заработная плата в каждом месяце последнего отчетного периода (квартала) должна быть не ниже размера минимальной заработной платы по стране, умноженной на коэффициент 2,5", – рассказала адвокат Марина Бекало.

Почему бронирование напрямую зависит от госбюджета

Ежегодно в конце года Верховная Рада принимает государственный бюджет, в котором закладывает, в частности, размер минимальной зарплаты. В проекте бюджета на следующий год минималку планируют определить на уровне 8 647 грн.

Это означает, что компании, которые стремятся сохранить право бронировать своих военнообязанных сотрудников, должны будут платить им не менее 21 617,5 грн в месяц, по формуле 8 647 × 2,5.

Адвокат отметила, что стратегические предприятия должны гарантировать военнообязанным работникам зарплату на установленном уровне, чтобы сохранить возможность бронирования в течение всего времени мобилизации.

Если же это требование не будет выполнено, компания потеряет право на бронирование, а ее сотрудники не получат отсрочку от службы.

