В разгар войны пуйло может получить подарок, на который оно даже не наделялось. И поэтому, возможно, именно в это время решается судьба человечества. Сёстры, опомнитесь!!! Кто кому больше задолжал и кто кому больше сделал хорошего или плохого — пусть когда-нибудь решат историки. После общей Победы. Сейчас нам нужно вместе бороться с общим врагом. И договариваться между собой по всем вопросам. Включая и мелочи — вроде гарантий насчёт того, что транзитное зерно транзитом и проедет и где нельзя — не останется. Мы благодарны друг другу за общую борьбу против врага человечества. ВМЕСТЕ — ПОБЕДИМ!

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