Крым ждет! Украинцы на ВОТ празднуют сине-желтую Пасху. Фото

На временно оккупированных территориях Украины празднуют большой христианский праздник – Пасху. Несмотря на оккупацию, жители Крыма, Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья сохраняют веру в Украину и напоминают, что борьба продолжается.

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Об этом сообщили в движении сопротивления "Желтая лента". Там отметили, что украинцы на ВОТ напоминают всем, как важно верить, даже несмотря на сомнения и жестокость мира.

На фото, сделанных в Крыму и Луганской области, видны праздничные пасхальные корзины, украшенные сине-желтыми цветами. Эти фотографии — символ несгибаемой надежды, живущей в сердцах украинцев, даже несмотря на жестокие реалии войны.

"Поздравляем с Пасхой. Желаем скорейшей победы! Крым ждет освобождения! Низкий поклон воинам, защищающим Украину", – написали жители ВОТ.

"Ибо даже после самой темной ночи наступает рассвет, и даже после страстной пятницы и субботы будет пасхальное воскресенье", — отметили активисты.

ТОТ Херсонщины и Запорожья также празднуют сине-желтую Пасху и ждут Украины.

"Светлый праздник Пасхи продолжается и дает надежду. Свет победит, Украина вернется", — добавили в "Желтой ленте".

"Оккупированный, но несгибаемый Генический район искренне поздравляет Неньку-Украину и всех украинцев, где бы они ни были, с Пасхой! Верим в Бога и ВСУ!" – говорится в записке от украинцев с ВОТ.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой, поблагодарив защитников страны. Он выразил надежду, что зло, которое совершает против нас соседняя страна-агрессор, наконец закончится и придет день жизни, день мира, день Украины.

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