Крым снова без воды: жителям ее подают по часам, а из-за засухи на оккупированном полуострове объявили чрезвычайную ситуацию

В Крыму снова проблема с водой. Местные специалисты говорят, что такой засухи, которая накрыла полуостров, не было последние 50 лет. Весенние заморозки и дефицит воды привели к тому, что почва высохла. Крымчане не досчитаются урожая винограда, зерновых, овощей и фруктов. Многие районы Крыма уже получают воду по часам, поскольку все, что еще осталось, направляют на южный берег Крыма, чтобы не разбежались туристы, а также на военные российские базы.

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Крым накрыла засуха

Оккупированный Крым вновь накрыла засуха. После того, как российские военные собственными руками подорвали Каховскую ГЭС, днепровская вода перестала поступать в Северо-Крымский канал.

Таким образом фермеры и жители полуострова лишились возможности поливать огороды и поля, планы по выращиванию риса, о которых столько заявляли оккупационные власти, так и остались планами. Теперь жители копят воду для поливов огородов в металлических бочках и различных емкостях, которые выставлены по периметру сельскохозяйственных владений. Но дождей тут уже давно не было.

"Повезло только тем, кто в свое время не поскупился и пробурил у себя скважины для воды. В 2018 году, когда нас накрыла жуткая засуха, бурить людям запретили. Можно только военным на их базах. Они уже столько дырок в земле наделали, что скоро и под землей начнется засуха", – возмущается житель Джанкойского района Виктор.

В Научно-исследовательском институте сельского хозяйства оккупированного Крыма заявили, что подобной засухи на полуострове не фиксировалось последние 50 лет. Специалисты называют ее "почвенной засухой", так как земля обезвожена на несколько метров вглубь.

А после весенних заморозков сельскохозяйственные, плодовые культуры просто не смогли восстановиться из-за отсутствия влаги в земле. К тому же в 2025 году дождей на полуострове было всего лишь 30% от нормы.

Под угрозой оказались зерновые (озимые и яровые), виноград, фруктовые деревья, овощные культуры. Не досчитаются в этом году и урожая подсолнечника.

По предварительным оценкам, в Крыму пострадали 3190 га садов, из которых 1300 значительно повреждены. Также более 28 тыс. га зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.

Жителям полуострова ограничили воду

В то же время наполняемость водохранилищ полуострова составляет около 50%. Это примерно на 25% меньше, чем в прошлом году.

На полуострове не нашли ничего лучшего, как бурить скважины и добывать подземные воды для использования. Так с 2018-го по 2022 год в западной части Крыма пробурено множество скважин, вода из них подается в Симферополь и Симферопольский район. В сутки туда идет до 50 тысяч кубометров воды.

Оккупационные власти ввели чрезвычайное положение в нескольких районах: Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Первомайском, Нижнегорском, Раздольненском, Симферопольском, Черноморском.

Известно, что на полуострове пересохли даже реки и ручьи в верховьях Бельбека, реки Байдарской котловины.

Во многих населенных пунктах вода подается по графику, всего по несколько часов вечером. Так, с 1 июля в селе Краснокаменка, что относится к городскому округу Феодосии, ввели график подачи воды – с 16:00 до 23:00. Пояснили это тем, что необходимо водой обеспечивать граждан и социально значимые объекты.

"Невозможно полить огород, вода ограничена. С утра вообще ни капли в кране. К тому же постоянно что-то ремонтируют, без воды по несколько дней сидим. Всю воду отправляют в Феодосию для туристов. А мы не люди, нам не надо!" – возмущается жительница этого села.

Ограничили подачу воды и в селах возле курортной Алушты. Глава оккупационной администрации города Галина Огнева заявила, что воду собирают всю ночь и весь день, чтобы подать ее на несколько часов вечером жителям окрестностей Алушты.

Оккупационные власти полуострова уверяют, что Крым обеспечен питьевой водой на 60%. Но все курортные города южного побережья будут получать воду на 100%. А вот жители сел поблизости Ялты, Алушты, Севастополя, Евпатории и т.п. будут обеспечены водой по остаточному принципу.

Однако российские туристы, которые приехали в Крым по социальным путевкам, сообщают, что с водой на полуострове беда. В части пансионатов и санаториев горячая вода подается исключительно по графику.

"Пришел с моря, а в кране холодная вода, помыться невозможно. Говорят, что горячая будет после 16:00. То есть на обед идешь весь в соли после моря, потом еще ждешь, пока можно будет нормально детей помыть. Но бывает, что нет и холодной воды, она просто не доходит до нашего пятого этажа! Это что за отдых такой!" – возмутилась жительница Саратовской области, которой досталась профсоюзная путевка на отдых в Евпатории.

Местные жители полуострова также рассказывают, что из-за засухи страдают урожаи. Поэтому в магазинах, да и на рынках торгуют привозными овощами.

"Живем в Крыму, а едим краснодарские помидоры. Вкус родных крымских уже начинаем забывать. А еще пластмассовые турецкие продают. И так уже несколько лет. Из Херсона на полуостров продукцию не пускают, все везут в Россию", – поделилась жительница Алушты.

Один из выходов из ситуации с засухой в Крыму – строительство новых водохранилищ. Но российским оккупационным войскам не до этого.