Крупнейший в мире урок плавания состоится в Rikka Khust

25 июня на территории комплекса Rikka Khust в Хусте состоится 17-й ежегодный "Самый большой в мире урок плавания" (World’s Largest Swimming Lesson) — глобальная социальная инициатива –, направленная на предотвращение утоплений и популяризацию навыков безопасного поведения на воде.

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Проект был запущен Всемирной ассоциацией аквапарков в 2010 году. Ежегодно к нему присоединяются тысячи участников со всего мира. Мероприятие проводится на различных водных объектах – — от крупных аквапарков до общественных бассейнов и школ плавания. Главная цель инициативы – — привлечь внимание к важности обучения детей плаванию.

В отеле уже три года работает школа плавания. Дети и взрослые занимаются под руководством опытных тренеров, осваивая технику плавания и навыки уверенного пребывания в воде.

"Для нас большая честь присоединиться к международной инициативе, которая несет в себе столь важную миссию. Плавание — это не просто полезный навык, а умение, которое однажды может спасти жизнь. Именно поэтому в нашем комплексе мы стремимся не только создавать комфортное пространство для отдыха, но и поддерживать общественно значимые проекты, привлекая внимание к вопросам, которые действительно имеют значение", — – отметила совладелица комплекса Андрияна Мадярчик.

Плавание — это не только вид спорта или активного отдыха, но и жизненно необходимый навык. По данным Американской академии педиатрии, риск утопления можно снизить на 88%, если дети в возрасте от одного до четырех лет посещают уроки плавания.