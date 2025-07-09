Кровавая война оборвала молодую жизнь: на фронте погиб Герой из Закарпатья Андрей Попадич. Фото

На фронте в Украине в борьбе с российским полномасштабным вторжением погиб военнослужащий из Закарпатской области Андрей Попадич. Воин получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания в Донецкой области еще 10 мая 2025 года.

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С того времени врачи боролись за жизнь бойца, однако 9 июля стало известно, что его не стало. О потере сообщили на Facebook-странице Ясинянской территориальной громады.

Отмечается, что Андрей служил оператором отделения противотанковых ракетных комплексов взвода противотанковых ракетных комплексов против огневой поддержки воинской части А1778 Вооруженных сил Украины.

Военный родился 13 декабря 1993 года и проживал в селе Лазещина Ясинянской территориальной громады.

Он получил ранение на передовой в результате огневого поражения со стороны войск России в населенном пункте Свободное поле Волновахского района Донецкой области.

"После полученных ранений Андрей был госпитализирован. К большому сожалению, сегодня, 9 июля 2025 года, сердце Героя остановилось. Кровавая война оборвала молодую жизнь защитника", – отметили в громаде.

Там добавили, что Андрей Попадич присоединился к рядам Сил обороны еще 27 февраля 2022 года и достойно выполнял воинский долг и принимал участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

"Ясинянская территориальная громада приносит искренние соболезнования родным Героя! Жгучая боль утраты сжимает сердце, ведь каждый день с войны поступают жуткие известия, которые сообщают о самом страшном – гибель, ранения и смерть тех, кто должен был жить. Пусть Господь Бог поможет пережить родным защитника горькую боль невосполнимой потери!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Березанской громады Киевской области Роман Присада. Сердце мужественного украинского воина остановилось 4 июля.

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