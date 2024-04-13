Кратковременные дожди, местами грозы: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 14 апреля.

В воскресенье, 14 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых регионах прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. В ночные часы не ожидается осадков, однако днем в большинстве западных регионов и вечером и местами в северных областях возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Ветер будет дуть с юго-западного и западного направления со скоростью 7-12 м/с, а в западных областях днем возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне от 7 до 12 градусов тепла, а днем от 18 до 23 градусов, в южной части, Закарпатье и Прикарпатье местами воздух прогреется до 26 градусов. В Карпатах ночью ожидается от 3 до 8 градусов тепла, а днем от 10 до 15 градусов.

В Киевской области 14 апреля также облачно с прояснениями, без осадков. Лишь к вечеру местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет от 7 до 12 градусов тепла, а днем от 18 до 23 градусов. В Киеве ночью ожидается около 10 градусов тепла, а днем от 20 до 22 градусов.

Кроме того, в понедельник, 15 апреля, по всей стране кроме южной части возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет от 5 до 12 градусов тепла, а днем от 16 до 22 градусов.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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