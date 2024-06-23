Кратковременные дожди, местами грозы: синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 24 июня

Погода в Украине в понедельник, 24 июня, будет пасмурной с прояснениями. В большинстве регионах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 на западе до +33 на юге.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Осадков украинские синоптики не прогнозируют в большинстве западных областей и на крайнем юге.

В остальные регионах возможны кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха в западных регионах Украины днем будет от +23 до +27 градусов. На Волыни, Ривненщине и Львовщине прогнозируют от +21 до +23. Ночью на западе столбики термометров будут показывать от +13 до +15.

На юге Украины в понедельник ожидается жара от +28 до +32 градусов, в Крыму будет до +33. Ночью в южных регионах синоптики прогнозируют от +19 до +21.

В центральных и южных областях днем 24 июня столбики будут показывать от +25 до +28. Ночью ожидается от +17 до +20. На севере Украины днем от +22 до +24, ночью до +16.

На Киевщине будет пасмурно с прояснениями. Ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, по области местами гроза.

Температура ночью от +13 до +18, днем от +21 до +26 градусов. В Киеве ночью от +15 до +17, днем от +23 до +25 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове вечером 22 июня серьезно ухудшилась погода. Город подтопило из-за ливня, сильный ветер повалил деревья и повредил крыши, а местами выпал большой град.

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