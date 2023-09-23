Кратковременные дожди и жара +30: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 24 сентября

В воскресенье, 24 сентября, в Украине ожидаются кратковременные дожди. Вместе с тем, в воздухе все еще будет ощущаться летняя жара.

По данным Укргидрометцентра, температура будет составлять +30 градусов в среднем по стране. Осадки возможны только в большинстве западных областей. Там будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, а местами и гроза (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Ночью и утром в Одесской области местами туман. Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей местами до 20°. Днем 25-30°, в западных областях 19-24°", – говорится в сообщении.

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В Киевской области 24 сентября также ожидается небольшая облачность, однако без осадков.

"Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 25-30°", – прогнозируют синоптики.

В Киеве ночью ожидается 14-16°, а днем 26-28°.

Кроме того, синоптики предупреждают, что 24-26 сентября в Украине будет фиксироваться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха считает, что во второй половине сентября погода в нашей стране будет спокойной и теплой.

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