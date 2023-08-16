Кратковременные дожди и +32 градуса: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 17 августа

Погода в Украине в четверг, 17 августа, будет жаркой во всех регионах – температура воздуха будет колебаться от +27 до +32 градусов. В то же время в большинстве западных областей ожидаются кратковременные дожди.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook. По данным синоптиков, осадки в четверг возможны в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской областях.

В других регионах будет солнечно и без осадков.

В Киевской области прогнозируют небольшую пасмурность, без дождей. Температура в области ночью +15..+20 градусов, днем +27..+32. В Киеве ночью +17..+19, днем около +30.

В северных регионах столбики термометров днем будут показывать от +29 до +31 градуса, ночью будет +15..+18. На Луганщине и Донетчине днем +28..+30, на Запорожье и Днепропетровщине до +32 градусов. Ночью в восточных регионах +17..+21.

В Николаевской, Херсонской и Одесской областях днем +30..+32, ночью +19..+21. В Крыму прогнозируют +31..+33 градуса днем и до +23 ночью. В западных регионах днем +28..+31, ночью +15..+19.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи предупредили, что в августе 2023 года погода порадует солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

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