Думаете, это я о мордоре? Да, конечно. Но — не только.

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Относительно независимый опрос, проведённый в россии, показал, что главной проблемой там считают не войну, а рост цен. Даже скот, когда его ведут на убой, в этот момент почему-то не интересуется доступностью травы. Он воет — и ему тогда уже не до еды. Ибо он сам сейчас станет едой. А русским — пох. Убьют — и хер с ним. Лишь бы цены не росли. Идиоты.

Это — там. А здесь?

2023–й, сентябрь. Харьков. На дорогущем внедорожнике, нарушая все правила (и движения, и приличия), прёт со своей юной пассией долбо*б лет 30. Это для города снова норма. Это наш такой новый стандарт военного времени.

Имею вопрос, и не один. Почему столь ценный транспорт не на фронте? Вместе с его, бл*дь, хозяином? На подобные внедорожники страна собирает через волонтёров по копеечке. А эти сявки, папины выродки, в такое время даже не стесняются и не боятся выделываться? Они из другого мира? На войне много тех, кому за 50. Почему те, кому 30, не там? У нас в Украине две Украины???