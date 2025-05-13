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Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,5 т.
Рецепт салата

Крабовые палочки – самый простой продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок. К тому же крабовые палочки хорошо сочетаются со всеми овощами, сыром. 

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Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, со сладким перцем и твердым сыром. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • 200 г крабовых палочек
  • 1 перец болгарский
  • 200 г помидор
  • 50 г твердого сыра
  • 3 зубчика чеснока
  • соль
  • майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки, помидоры, перец.

Овощи для салата

2. Твердый сыр натрите.

Приготовление салата

3. Заправьте майонезом, добавьте соль, перемешайте.

Готовый салат

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