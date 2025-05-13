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Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо
Крабовые палочки – самый простой продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок. К тому же крабовые палочки хорошо сочетаются со всеми овощами, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, со сладким перцем и твердым сыром.
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек
- 1 перец болгарский
- 200 г помидор
- 50 г твердого сыра
- 3 зубчика чеснока
- соль
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки, помидоры, перец.
2. Твердый сыр натрите.
3. Заправьте майонезом, добавьте соль, перемешайте.
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