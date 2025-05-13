Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо

Крабовые палочки – самый простой продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок. К тому же крабовые палочки хорошо сочетаются со всеми овощами, сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, со сладким перцем и твердым сыром.

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек

1 перец болгарский

200 г помидор

50 г твердого сыра

3 зубчика чеснока

соль

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки, помидоры, перец.

2. Твердый сыр натрите.

3. Заправьте майонезом, добавьте соль, перемешайте.

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