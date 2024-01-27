'Король хоккея' Уэйн Гретцки: желаю Украине всего наилучшего и молюсь за нее

Уэйн Гретцки – один из самых известных и титулованных спортсменов ХХ века, установивший 61 (!) рекорд в играх Национальной хоккейной лиги и при жизни получивший титулы "Великого" и "Короля хоккея". Кумир миллионов, за годы карьеры в НХЛ он 9 раз становился лучшим игроком и 10 – самым результативным бомбардиром.

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Гретцки – единственный американский хоккеист, вошедший в символическую сборную ХХ века. Во многом благодаря ему хоккей стал невероятно популярным видом спорта, что заставило многих мальчишек мечтать о карьере на льду. Он был и остается лицом хоккея: улыбчивый, обаятельный, доброжелательный, вежливый, элегантно одетый, его имя никогда не было связано со скандалами, он умел – и умеет – общаться с прессой – в общем, настоящий пример для подражания.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Гретцки призвал изолировать страну-агрессора от мирового хоккея. Войну спортсмен назвал "бессмысленной" и рассказал о своих киевских друзьях, которые вывезли свои семьи в безопасное место и вернулись, чтобы защищать страну с оружием в руках. "Мы все желаем Украине всего наилучшего и молимся за нее", – сказал прославленный хоккеист тогда.

Украинская семья в Канаде

Уэйн Гретцки родился 26 января 1961 года, он – старший из пяти детей в семье, у него есть братья Глен, Кит и Брент и сестра Ким. Его дед Терентий Лаврентьевич Грецкий родился на территории нынешней Беларуси – в селе Огдемер, неподалеку от украинско-беларуской границы. В поисках лучшей доли в начале ХХ века он переехал в Канаду, где встретил бабушку будущей звезды хоккея Марию, уроженку городка Подгайцы Тернопольской области. Вскоре у них родился сын Уолтер – отец Уэйна. Родные будущего хоккеиста быстро выучили английский язык, но дома всегда говорили на украинском, и Уэйн, уже будучи взрослым, вспоминал, как учила его родному языку бабушка – на нем же она пела внуку колыбельные. Кстати, Уэйн Гретцки и сегодня владеет украинским и беларуским языками – возможно, не в совершенстве, но в объеме, достаточном для того, чтобы объясниться на них в случае необходимости.

Первые шаги…

На коньки Уэйн, который с ранних лет увлекался спортом, встал в два с половиной года, а когда ему исполнилось три, отец оборудовал возле их дома "коробку" для игры в хоккей. В пять лет Гретцки уже выступал за детскую команду Брантфорда по хоккею. Казалось, вся Канада в то время увлекалась этим видом спорта, поэтому родители не только поняли и приняли выбор сына, но и во всем поддерживали его.

В десятилетнем возрасте Уэйн был одним из самых результативных бомбардиров всех возрастов – за игру он мог забить в ворота противника до восьми шайб. Его личный рекорд – 378 шайб и 139 передач в 69 играх детской лиги Канады. Одним из залогов его успеха была комплекция: невысокий и юркий парень легко обыгрывал более внушительных в плане габаритов соперников, к тому же он обладал высокой скоростью и умением ловко обманывать игроков команды-противника. Успехи юного хоккеиста нравились не всем, причем негатив по отношению к нему проявляли не только противники по полю, но и игроки его собственной команды, а также их родители – случалось, что его освистывали при выходе на лед. Чтобы уберечь сына, а заодно и открыть ему новые, более перспективные горизонты, родители отправили Уэйна в Торонто.

… и первые успехи на льду

В первом же сезоне, играя в Юниорской хоккейной лиге за команду "Торонто Нешионалс", он заработал 60 очков за 28 игр, а во втором – уже 73 очка за 32 игры, в третьем – 75 очков за 23 игры: прогресс был налицо. Гретцки перешел в новую команду, "Су Сен-Мари Грейхаундз", где был признан "лучшим дебютантом". Именно тогда он определился с номером, под которым начал выходить на лед и который, как считает сам хоккеист, принес ему удачу. Изначально он хотел выбрать номер 9, под которым играл знаменитый канадский хоккеист Горди Хоу, но, поскольку он был занят, сыграл несколько сезонов под 19-м и наконец остановился на 99-м, под которым и вошел в историю. Когда Гретцки исполнилось 17 лет, он подписал контракт с первым в его карьере профессиональным клубом ВХА – Всемирной хоккейной ассоциации – "Индианаполис Рейсерс", его стоимость составляла 100 тысяч долларов.

НХЛ: рекорд за рекордом

В НХЛ, попасть в которую всегда мечтал Гретцки, его привел счастливый случай. После дебюта в "Индианаполисе" в 1978 году он по обмену попал в "Эдмонтон Ойлерз" – одну из четырех команд, которая в 1979-м, после слияния ВХА с НХЛ, стала частью последней.

В "Эдмонтоне" Уэйн начал устанавливать один рекорд за другим. Его дебют в НХЛ состоялся 10 октября 1979 года, а уже через четыре дня он забил свой первый гол в Национальной хоккейной лиге. В том же сезоне он выиграл свой первый титул "Самого полезного игрока", выиграв "Харт Трофи". Также он стал самым юным снайпером-пятидесятником в истории НХЛ – на тот момент ему было всего 19 лет. В течение шести лет каждый сезон Гретцки набрал более 100 очков, с "Эдмонтоном" он также четыре раза выигрывал "Кубок Стэнли".

Узнав о предательстве, не мог сдержать слез

9 августа 1988 года произошло, пожалуй, самое страшное в жизни Гретцки событие: владелец клуба "Эдмонтон Ойлерз" обменял его в одну из самых слабых команд клуба "Лос-Анджелес Кингз". Поскольку вместе с Гретцки перешли Майк Крушельницки и Марти Максорли, тот обмен стал крупнейшим в истории НХЛ.

На пресс-конференции, комментируя это событие, Грецки не мог сдержать слез: он не мог поверить, что с ним поступили таким образом. Впрочем, случившееся пошло на пользу как самому хоккеисту, так и клубу, в который он перешел. Дворец спорта "Форум", в котором выступал "Кингз," до этого заполнявшийся в лучшем случае на треть, теперь узнал, что такое аншлаг: переход Гретцки сделал ему отличную рекламу и билеты на матчи команды раскупались мгновенно. Что до самого хоккеиста, то он продолжал устанавливать рекорды: в 1989 году он стал первым игроком "Лос-Анджелес Кингз", завоевавшим "Харт Трофи" – девятый в его профессиональной карьере. В том же году он побил рекорд своего кумира Горди Хоу, набрав 1850 очков. В 1994 году он стал лучшим снайпером НХЛ. Чего стоит одна только история с матчем, в котором Кингз играла против бывшей команды Гретцки – "Эдмонтон Ойлерз", когда он забил шайбу в ворота противника за 53 секунды до конца основного времени. На тот момент Кингз проигрывал 4:3, но Гретцки сравнял счет, а во время овертайма забил еще одну шайбу и принес своей команде победу

Последний в профессиональной карьере матч

Благодаря Гретцки "Кингз "уже в сезоне 1990/91 значительно улучшила свои показатели и вышла в плей-офф в 1993 году, но даже с Гретцки не смогла выиграть "Кубок Стенли", показав, что один – пусть и великий – хоккеист не может привести команду к победе. Поскольку "Кингз" по-прежнему плелась в хвосте, Гретцки попросил перевести его в более сильный клуб, его просьбу удовлетворили – в 1996 году он оказался в "Сент-Луис Блюз", где вновь набрал 100 очков в рамках чемпионата. К сожалению, дальше полуфинала клуб в тот год не прошел – он уступил "Детройту," а между Гретцки и руководством клуба произошел конфликт, в результате которого хоккеист был вынужден уйти из Детройта.

В 1996-99 годах Гретцки играл за "Нью-Йорк Рейнджерс", где поставил еще один рекорд – обогнал своего кумира Горди по количеству забитых голов. В начале 1998 года он удостоился звания "Величайшего игрока в истории хоккея". 18 апреля 1999 года "Великий" провел свой последний в профессиональной карьере матч – в тот момент ему было 38 лет. Хоккеист Марк Мессье, с которым Уэйна связывает многолетняя дружба, сказал как-то: "Новый Гретцки никогда не появится. Такие хоккеисты рождаются раз в сто, а то и раз в тысячу лет".

С окончанием карьеры жизнь не заканчивается

Окончив профессиональную карьеру, Гретцки много путешествовал по миру, популяризируя хоккей. До него этот вид спорта считался второсортным. Он внес огромный вклад в развитие этого вида спорта в США, особенно в его южных штатах, в которых он не был особо популярен. Согласно правилам, в Зале хоккейной славы в Торонто имя игрока может появиться только через три года после окончания профессиональной карьеры. Для Гретцки было сделано исключение – его имя было записано в Зале через семь месяцев после того, как он последний раз вышел на лед в качестве профессионального игрока. Номер, под которым он играл, 99, навсегда закреплен за Гретцки, никто другой никогда не сможет под ним играть.

Сегодня Уэйн Гретцки занимается бизнесом, в котором он успешен так же, как в спорте. У него прекрасная семья: в 1988 году он женился на американской актрисе Джанет Джоунс, известной по роли офицера Кейт в пятом сезоне "Полицейской академии". У них пятеро детей – Паулина, Тай, Трэвор, Тристан и Эмма, а также, во всяком случае на сегодняшний день, двое внуков, Тейтум и Ривер.