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"Конвертики" из лаваша с сырной начинкой: рецепт вкусной и сытной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Лаваш – самый простой и вкусный продукт, который может быть основой для вкусных закусок, а также пирогов. Еще из него можно делать трубочки с разными начинками. 

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Вкусная закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "конвертиков" из лаваша, с вкусной сырной начинкой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Лаваш – 3 шт.
  • Творог кисломолочный 5% – 200 г
  • Твердый сыр – 150 г (лучше чтобы тянулся)
  • Крем-сыр – 2 ст. л
  • Укроп – по вкусу
  • Чеснок – 1 зуб. (или больше, если любишь по-остренькому)
  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. В миске смешай творог, натертый твердый сыр, мелко нарезанный укроп, соль и чеснок.

Сырная начинка

2. Лаваш разрежь на кусочки (удобного размера для конвертов). Выложи начинку, заверни в форме конвертиков. 

"Конвертики" из лаваша

3. Обжарь с обеих сторон на сухой сковороде или с каплей масла до румяной корочки.

Сколько готовить блюдо

Подавать горячими, чтобы сыр тянулся!

Готовые конвертики

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