"Конвертики" из лаваша с сырной начинкой: рецепт вкусной и сытной закуски

Лаваш – самый простой и вкусный продукт, который может быть основой для вкусных закусок, а также пирогов. Еще из него можно делать трубочки с разными начинками.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "конвертиков" из лаваша, с вкусной сырной начинкой.

Ингредиенты:

Лаваш – 3 шт.

Творог кисломолочный 5% – 200 г

Твердый сыр – 150 г (лучше чтобы тянулся)

Крем-сыр – 2 ст. л

Укроп – по вкусу

Чеснок – 1 зуб. (или больше, если любишь по-остренькому)

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. В миске смешай творог, натертый твердый сыр, мелко нарезанный укроп, соль и чеснок.

2. Лаваш разрежь на кусочки (удобного размера для конвертов). Выложи начинку, заверни в форме конвертиков.

3. Обжарь с обеих сторон на сухой сковороде или с каплей масла до румяной корочки.

Подавать горячими, чтобы сыр тянулся!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: