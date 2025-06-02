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"Конвертики" из лаваша с сырной начинкой: рецепт вкусной и сытной закуски
Лаваш – самый простой и вкусный продукт, который может быть основой для вкусных закусок, а также пирогов. Еще из него можно делать трубочки с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "конвертиков" из лаваша, с вкусной сырной начинкой.
Ингредиенты:
- Лаваш – 3 шт.
- Творог кисломолочный 5% – 200 г
- Твердый сыр – 150 г (лучше чтобы тянулся)
- Крем-сыр – 2 ст. л
- Укроп – по вкусу
- Чеснок – 1 зуб. (или больше, если любишь по-остренькому)
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. В миске смешай творог, натертый твердый сыр, мелко нарезанный укроп, соль и чеснок.
2. Лаваш разрежь на кусочки (удобного размера для конвертов). Выложи начинку, заверни в форме конвертиков.
3. Обжарь с обеих сторон на сухой сковороде или с каплей масла до румяной корочки.
Подавать горячими, чтобы сыр тянулся!
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