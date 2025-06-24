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"Конвертики" из кабачка с оригинальной начинкой: самый простой рецепт сытной закуски
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную и сытную закуску, идеальной основой для этого будут кабачки, из которых можно сделать блины. А для начинки подойдет сыр, мясной фарш.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных "конвертиков" из кабачков, с мясной начинкой.
Ингредиенты:
Для начинки:
- фарш – 500 г
- яйца – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зуб.
- соль – 1/2 ч.л.
- перец – 2 щепотки или по вкусу
- твердый сыр – 50 г
- растительное масло – 2 ст.л.
Тесто:
- кабачки – 500 г
- яйца – 4 шт.
- соль – 1/2 ч.л
- перец черный – 1 щепотка
- мука – 9 ст.л
- укроп – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто: натрите кабачок, отожмите сок, добавьте яйца, соль, муку, укроп, перемешайте. Пожарьте блины.
2. Начинка: пожарьте фарш со специями.
3. На блины выложите фарш и сверните.
4. Выложите блины в форму для запекания, сверху посыпьте тертым сыром и запекайте 15 минут.
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