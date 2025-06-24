"Конвертики" из кабачка с оригинальной начинкой: самый простой рецепт сытной закуски

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную и сытную закуску, идеальной основой для этого будут кабачки, из которых можно сделать блины. А для начинки подойдет сыр, мясной фарш.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных "конвертиков" из кабачков, с мясной начинкой.

Ингредиенты:

Для начинки:

фарш – 500 г

яйца – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 1-2 зуб.

соль – 1/2 ч.л.

перец – 2 щепотки или по вкусу

твердый сыр – 50 г

растительное масло – 2 ст.л.

Тесто:

кабачки – 500 г

яйца – 4 шт.

соль – 1/2 ч.л

перец черный – 1 щепотка

мука – 9 ст.л

укроп – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: натрите кабачок, отожмите сок, добавьте яйца, соль, муку, укроп, перемешайте. Пожарьте блины.

2. Начинка: пожарьте фарш со специями.

3. На блины выложите фарш и сверните.

4. Выложите блины в форму для запекания, сверху посыпьте тертым сыром и запекайте 15 минут.

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