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"Конвертики" из кабачка с оригинальной начинкой: самый простой рецепт сытной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
549
Рецепт блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную и сытную закуску, идеальной основой для этого будут кабачки, из которых можно сделать блины. А для начинки подойдет сыр, мясной фарш.

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Что приготовить из кабачка

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных "конвертиков" из кабачков, с мясной начинкой.

Закуска из кабачков

Ингредиенты:

Для начинки:

  • фарш – 500 г
  • яйца – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • перец – 2 щепотки или по вкусу
  • твердый сыр – 50 г
  • растительное масло – 2 ст.л.

Тесто:

  • кабачки – 500 г
  • яйца – 4 шт.
  • соль – 1/2 ч.л
  • перец черный – 1 щепотка
  • мука – 9 ст.л
  • укроп – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: натрите кабачок, отожмите сок, добавьте яйца, соль, муку, укроп, перемешайте. Пожарьте блины.

Блины из кабачков

2. Начинка: пожарьте фарш со специями.

Мясная начинка

3. На блины выложите фарш и сверните.

Приготовление блюда

4. Выложите блины в форму для запекания, сверху посыпьте тертым сыром и запекайте 15 минут.

Готовые блины

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