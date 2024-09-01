В моей ленте много о Клавдии Петровне. Пишут, что кому в голову придет. От добродушных шуток о "раздевании лица" до едкого сарказма о внешности. Еще есть часть публикаций о том, что я бы, конечно, не пошел/пошла, но работа-дети-подруги и тд.

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Я десятиліттями спостерігаю, як українці своїми ж руками-ротами намагаються знецінити те, що стає популярним. Клавдія Петрівна тут не вийняток.

Замість того, щоб написати: - Молодець! Ти це зробила. Змогла. Показала приклад багатьом талановитим людям, що мрії збуваються; що музика нас гуртує; що ми можемо попри усе творити, експериментувати, провокувати…

Пишуть гидоту, яка не робить честі нікому.

А тепер уявіть собі. Палац спорту повний людей. Тобі 18. Ти вперше виступаєш перед такою, саме свою аудиторією, яка очікує від тебе дива.

Шалене хвилювання і відповідальність.

Ти про це мріяла стільки часу і тобі це вдалося. Комент писати - багато зусиль не треба. А щоб організувати таке шоу - потрібно море енергії, грошей, часу, сил, репетицій, злагодженості у команді.

І люди в команді такі ж знервовані, невиспані, як і ми всі.

Але вони це зробили. Молодці!

Вітаю! Хай ваші таланти і енергія прислужаться Україні.

Успіх країни складається з успіху кожного з українців. Тож вчимося підтримувати одне одного і тримаймо стрій!