Консервированная закуска из кабачков на зиму с секретом: делимся рецептом

Кабачки можно очень вкусно мариновать на зиму, делать из них салаты, закуски, а также соусы. Еще именно из кабачков получится очень вкусная икра и даже варенье.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных жареных кабачков с зеленью и чесноком.

Ингредиенты:

Кабачки – 1,4 кг. (3 шт. крупных)

Чеснок – 50 г

Петрушка – 1 пучок

Соль – 1.5 ч. л.

Уксус яблочный – 1 ст. л на банку

Масло растительное

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать на кружочки. Полить ароматно маслом Олейна с томатами, чесноком и базиликом.

2. Обжарить с обеих сторон до золотистого цвета. Быстрее будет жарить одновременно на двух сковородках). Смешать измельченную петрушку и чеснок с солью.

3. В банки выложить слоями зелень с кабачками. В каждую банку добавить 1 ст.л уксуса и масла Олейна с томатами, чесноком и базиликом. Накрыть крышками и поставить в кастрюлю застеленную полотенцем. Влить воду и стерилизовать с момента кипения 15-20 минут.

4. Достать осторожно банки и плотно закрыть. Перевернуть и накрыть.

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