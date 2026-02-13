Конец зимы принесет потрясения в жизнь трех знаков зодиака

В конце февраля - начале марта три знака переживут переломный момент, который изменит направление их жизни. Как отмечают астрологи, аспекты Сатурна и Плутона с 25 февраля по 10 марта создают мощную энергию для перемен.

Изменения ожидают Рака, Скорпиона и Козерога, пишет Madeinvilnius. Их жизнь может разделиться на "до" и "после". Этим знакам зодиака сначала может быть мучительно, однако дальше их ожидает облегчение. Если они смело переступят этот порог, позже они скажут, что это было лучшее время.

Раки найдут настоящие отношения и эмоциональное спокойствие. Скорпионы станут сильнее и искреннее. Козероги начнут жить собственной жизнью, а не ожиданиями других.

Рак

В конце зимы Раки почувствуют глубокие эмоциональные потрясения. В отношениях может произойти разрыв, или же наоборот вы увидите ясность и почувствуете настоящую любовь. Недовольство Раков выйдет на поверхность. Астрологи советуют не бояться отпускать то, что уже не служит.

В карьере Раки могут полностью сменить сферу деятельности или начать собственный бизнес. В это время важно прислушиваться к своей интуиции.

Лучшая неделя для перемен – с 26 февраля по 5 марта. Это время для ясности и смелости.

Скорпион

Скорпионы переживут внутреннюю трансформацию. Это может быть духовный кризис, экзистенциальный вопрос или глубокое осознание того, что жизнь не может быть такой, как была. Плутон, управитель Скорпиона, способствует смерти и возрождению в образном смысле.

Некоторые Скорпионы могут разорвать токсичные отношения, другие – оставить работу. Неискренность станет видной.

Переломный момент может произойти 1-3 марта. Одно событие или разговор могут все изменить. Иногда это нужно.

Козерог

В конце зимы Козероги осознают, чего они действительно хотят в своей карьере. Некоторые из них могли жить ожиданиями других людей и не иметь собственных целей. Спросите себя: чего я на самом деле хочу. Будьте честными с собой. Сатурн, управитель Козерога, обнаружит очевидное и покажет вашу неискренность.

Некоторые Козероги могут оставить престижную работу ради той, что приносит счастье, даже если она менее оплачиваемая. Другие могут начать обучение или сменить место жительства. Переломный момент наступит 5-8 марта.

Как преодолеть переломный момент

Астрологи советуют всем трем знакам не бояться перемен. Они могут казаться страшными, но в конце концов станут началом новой жизни. Проводите время в одиночестве, медитируйте или слушайте свою интуицию. Ответы находятся внутри вас.

В это время также важно не принимать импульсивных решений, но и не останавливать процесс. Почувствуйте свои эмоции, но действуйте разумно.

