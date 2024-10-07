Кончалась синяками и вывихами: опасная игра, которой развлекались дети в СССР

Детство – беззаботная пора, часто вызывающая щемящие воспоминания и ностальгию, а поскольку для многих поколений оно пришлось на советскую эпоху, может возникнуть обманчивая мысль, мол, тогда и жилось лучше. Но стоит отметить, что детство в СССР было непростым, а иногда даже опасным.

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Воспоминания тогдашних школьников были связаны с уличными играми, друзьями со двора, голосом мамы, зовущей из окна домой. И нередко в детской повседневности появлялись игры, от которых у современных родителей могут идти мурашки по коже. OBOZ.UA рассказывает о популярной опасной игре, в которую играли советские дети.

Современных детей часто обвиняют в том, что они весь день проводят в гаджетах и не знают настоящего детства. А "настоящее детство", по мнению прошлых поколений, это дворовые игры. Но не все они ограничивались жмурками, казаками-разбойниками или классиками. Например, игра "Кованые цепи" или, как ее еще называли "Али-Баба", с детства развивала жестокость и побуждала издеваться над слабыми.

Дети разбивались на две команды и становились напротив, держась за руки. Название игры происходило от лозунга, который кричали участники одной команды: "Цепи-цепи кованые, раскуйте нас!". Вторая команда отвечала: "Кем из нас?", а соперники называли имя участника, обычно самого маленького и самого легкого, который бы не смог разбить руки участников. Если разбить цепи удавалось, игрок выбирал соперника и забирал его в свою команду. То есть, перед ребенком ставилась задача пополнить команду новым участником, а если разъединить руки не удавалось, игрок переходил в команду соперников.

Игра заканчивалась обычно синяками, падениями и ссорами. Доходило даже до вывихов и серьезных травм.

Часто в "Цепи" играли даже в школе – и учителя ничего не имели против. Игра, мол, развивает лидерские качества, а каждый раунд становится испытанием на выносливость. Несмотря на очевидный травматизм, следует отметить, что игра развивала не лидерские качества, а хитрость и жестокость. Особенно нелегко приходилось маленьким детям, которых обычно выбирали "козлами отпущения" – конечно же, все сознательно делали их "слабым звеном", а сильных, выносливых и коренастых детей, которые часто были в коллективах так называемыми хулиганами, никто не рисковал трогать.

Поэтому, учитывая стандарты безопасности и заботы о здоровье детей, игра сегодня кажется неприемлемой. К счастью, сейчас во дворах редко можно заметить детей, играющих в "цепи".

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